Nouveaux propriétaires chez Portes et Fenêtres Mario Savard

Au début du mois de décembre, les copropriétaires de Transport DFG, David Fafard et Frédéric Gauthier, ont fait l’acquisition de l’entreprise Portes et Fenêtres Vitrerie Boily et associés, mieux connu sous le nom de Portes et Fenêtres Mario Savard. La compagnie en a profité pour déménager et se situe maintenant au 1810, boulevard Laflèche.

Les nouveaux entrepreneurs ont acquis la compagnie qui offre « des services d’installation ou de remplacement de portes, de fenêtres et de portes de garage, au niveau résidentiel et commercial », expliquent-ils.

Anciens employés de Mario Savard, MM. Fafard et Gauthier étaient déjà à l’emploi lorsqu’ils ont eu l’idée, en septembre, de démarrer leur propre compagnie de transport industriel et commercial du nom de Transport DFG.

Quelques mois plus tard, les trois hommes se sont réunis pour parler d’une offre d’achat de l’entreprise. M. Savard, connaissant bien les deux hommes, n’a pas eu à réfléchir longtemps avant de donner son accord, lui qui envisage une retraite dans les prochaines années.

Contrairement à d’autres entreprises, les nouveaux propriétaires n’ont pas souffert financièrement des mesures d’hygiène imposées par le gouvernement.

« Moi dans la vitrerie, et pas juste là, c’est parti en fou » explique M. Savard en précisant que durant le confinement, les gens ont profité de l’occasion pour rénover leur maison. « C’est la même chose dans le transport », renchérit M. Fafard.

L’équipe étant relativement nouvelle, la compagnie sera à son plein potentiel, selon les entrepreneurs, au mois de mars. Durant ce temps, ils en profiteront pour assurer un départ en bonne et due forme pour leur entreprise.

« On devrait augmenter la production au niveau de l’installation. Il y aura une équipe additionnelle sur le terrain », précisent les collaborateurs en parlant des mois à venir.

Notons que l’entreprise est déjà en fonction et que les propriétaires invitent la population, et les entreprises industrielles et commerciales, à les contacter pour bénéficier des services de l’entreprise.