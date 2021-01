Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord déploie encore plus de services en ce temps de confinement

La lecture est plus qu’accessible en ce temps de confinement pour le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord qui accentue son offre numérique pour faciliter son accès à tous. Son portail se veut une source inépuisable d’informations, d’apprentissages et de divertissements.

Les citoyens, abonnés à leur bibliothèque municipale (affiliée au Réseau) ont ainsi la possibilité de naviguer sur le www.reseaubibliocn.qc.ca et de trouver gratuitement des milliers de choix de lecture et d’activités.

Parmi les possibilités du site Web du Réseau BIBLIO Côte-Nord :

plus de 3 175 documents numériques (romans, documentaires, livres audio, bandes dessinées et autres) disponibles sur la plateforme pretnumerique.ca;

accès à plus de 3 000 magazines en ligne grâce à la ressource RBDigital;

base de données proposée par Généalogie Québec permettant aux adeptes d’histoire de découvrir ses ancêtres et de bâtir son arbre généalogique;

outils d’aide sur différents sujets reliés à la santé pour soutenir les proches aidants via la ressource BIBLIO-Aidants.

Pour apprendre et s’amuser

Par ailleurs, depuis quelques jours, le Réseau BIBLIO Côte-Nord propose deux nouveautés aux abonnés. Il y a la ressource Toutapprendre.com, qui permet de suivre en ligne des formations sur des sujets aussi diversifiés que la bureautique, la cuisine, les langues, le bricolage et encore plus. Les capsules sont préenregistrées et accessibles 24 heures sur 24.

Il y a également des jeux d’évasion virtuels pour appareils mobiles de Cochlea Team, une entreprise québécoise. Jeunes et moins jeunes pourront s’amuser à répondre à une série d’énigmes pour réussir leur mission, que ce soit pour sauver des marins de la famine, attraper un papillon rare ou aider un prisonnier innocent à s’évader.

« Il est plus que jamais important d’offrir à la population des idées stimulantes pour susciter l’envie de lire, et ce, sous toutes ses formes. Plus nous proposerons des ressources diversifiées, plus les chances de donner le goût de la lecture aux petits et grands en seront accentuées. Le confinement est une occasion rêvée d’explorer de nouvelles possibilités, de la maison », souligne Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.