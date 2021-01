Motoneiges : Pointe-aux-Outardes lance un appel au civisme

À la suite de plaintes de résidents de la localité, et des réactions de motoneigistes allant dans le même sens, la municipalité de Pointe-aux-Outardes a lancé un « appel au civisme et au sens des responsabilités » des motoneigistes qui circulent sur son territoire.

Dans cette missive diffusée sur les réseaux sociaux et signée par le maire Serge Deschênes, on indique avoir reçu des plaintes « à l’effet que certains adeptes de motoneiges troublaient la paix et mettaient en danger la sécurité de résidents de notre village ».

Selon le maire, « ç’a toujours été un peu comme ça, mais là on a des plaintes », a-t-il affirmé au Manic. M. Deschênes assure qu’un citoyen du village et sa conjointe auraient même été intimidés par des motoneigistes qui se trouvaient sur leur terrain, et même un peu trop près de leur résidence. « Il (le citoyen) a pourtant essayé de dialoguer calmement avec eux », ajoute-t-il.

« On a même des commentaires de motoneigistes qui trouvent ça malheureux que certains ne soient pas plus respectueux que ça des règles » enchaîne l’édile.

Le conseil municipal tient aussi à rappeler qu’il n’y a pas que la question du dérangement de la quiétude en cause quand des adeptes de la motoneige circulent en dehors des sentiers balisés.

Il y a « risque d’accidents tragiques qui pourraient mettre en danger la vie de ceux qui pratiquent d’autres sports ou activités hivernales tels que la marche, la raquette ou le ski de fond », peut-on également lire dans la lettre publiée sur la page Facebook de la municipalité.

Serge Deschênes rappelle au passage que le sentier qui se rend du village jusqu’au sentier fédéré de motoneige, du côté nord de la route 138, passe en grande partie sur des terrains privés.

« Les propriétaires autorisent le passage, mais il y en a quand même qui sortent du sentier balisé. Ce n’est malheureusement tout le monde qui fait attention », conclut-il en invitant les gens témoins d’agissements dangereux à contacter la Sûreté du Québec.