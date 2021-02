Déconfinement : le couvre-feu passe à 21 h 30 sur la Côte-Nord

Forte de sa situation épidémiologique enviable, la Côte-Nord pourra respirer plus aisément à compter du 8 février puisque Québec assouplit les mesures de confinement et reporte le couvre-feu à 21 h 30 plutôt que 20 h. Pas question d’applaudir chaudement et se préparer à faire la fête cependant, car plusieurs restrictions demeurent afin du lutter contre la pandémie.

Comme on s’y attendait, le premier ministre François Legault vient d’annoncer la levée de quelques mesures à la grandeur du Québec et le retour à deux paliers de couleurs dans les régions, les rouge et orange.

« La bataille n’est pas finie, on s’en va dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup d’efforts à faire », a insisté le premier ministre.

La Côte-Nord renoue avec la zone orange, tout comme cinq autres régions qui s’en tirent relativement bien dans le contexte de pandémie. Les nouvelles restrictions qui y sont rattachées sont toutefois plus sévères que celles qui prévalaient avant les fêtes. On peut notamment penser à l’interdiction des rassemblements intérieurs privés et à la fermeture des bars.

Ainsi, comme dans le reste du Québec, les commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes lundi prochain. C’est aussi le cas des salons de coiffure et des cliniques d’esthétique. Des assouplissements sont aussi prévus pour favoriser le retour des étudiants dans les cégeps, mais tout dépendant de la situation propre à chaque établissement.

Dans les zones orange, « on va permettre que les restaurants, les gyms et les activités sportives intérieures puissent recommencer dès lundi prochain, le 8 février, mais avec des consignes sévères », a expliqué M. Legault. Dans le cas des gyms, les activités de groupe demeureront toutefois interdites.

Les restaurants obtiennent le feu vert à une réouverture, mais l’accès sera réservé à deux adultes qui pourront être accompagnés de leurs enfants d’âge mineur. De plus, un registre de la clientèle devra être tenu et les clients devront montrer une preuve de résidence dans la région où se trouve le restaurant.

Les salles de spectacle et les cinémas rouvriront aussi, mais à compter du 26 février.

Les Nord-Côtiers pourront aussi se regrouper à huit pour pratiquer des activités extérieures à compter du 8 février.

Le premier ministre a poursuivi en indiquant que les changements qu’il vient de confirmer sont les seuls qu’il est possible de faire dans la situation actuelle.

Fait à noter, avant de pouvoir espérer la mise en place de nouvelles mesures d’assouplissement, il faudra patienter au moins jusqu’au 22 février.