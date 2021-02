Groupe De Champlain et Filiatrault : des honneurs en 2020

Comme l’ont démontré plusieurs entreprises de la région, il est possible, même en période de crise, de s’ajuster à la situation pour permettre un certain succès. C’est d’ailleurs le cas pour l’équipe du Groupe de gestion de patrimoine De Champlain et Filiatrault de la Financière Banque Nationale, qui s’est même vu attribuer des prix d’honneur local et national.

Comme bien des entreprises, l’équipe de six employés implantée dans son milieu depuis plus de 30 ans a dû s’adapter d’un point de vue technologique. Les rencontres virtuelles ont été nombreuses et ont permis de garder contact avec leurs clients, selon Bernard Filiatrault, conseiller en gestion de patrimoine pour le groupe De Champlain et Filiatrault.

« Dans le contexte de la pandémie, il y a un côté émotif avec les clients. Il a fallu gérer la détresse de certains, il a fallu les accompagner, les rassurer et être à l’écoute. Les membres de notre équipe ont beaucoup contribué à ça au cours de la dernière année. »

Les obstacles ont été nombreux alors que les marchés ont perdu beaucoup de valeur au mois de mars 2020. « On a su profiter des opportunités qu’il y a eu dans le marché. On a fini l’année avec de très bonnes performances malgré la pandémie », a indiqué le conseiller, en rappelant que « la gestion de patrimoine comprend la gestion de portefeuille, la planification de retraite, la planification fiscale et successorale, et les solutions connexes telles que l’assurance vie et les services bancaires ».

Pour la clientèle affaires, « on travaille en forte synergie avec le service aux entreprises de la Banque Nationale. Ici, c’est Mathieu Pelletier le directeur du service aux entreprises de la Banque Nationale avec qui on travaille en étroite collaboration », tient-il à préciser.

Honneurs pour l’année 2020

Selon lui, c’est le côté relationnel avec la clientèle qui fait le succès de l’équipe. « La proximité avec nos clients, bien les connaître, le fait d’être là et de les rencontrer en personne, c’est ce qui fait qu’on se démarque. On a réussi à remporter plusieurs prix dans le passé. »

D’ailleurs, l’équipe De Champlain et Filiatrault s’est vu décerner le prix d’excellence Gestion de patrimoine pour la région Québec Est dans le cadre des prix Reconnaissance de l’Excellence 2020 de la Financière Banque Nationale. Cet honneur reconnaît, entre autres, les conseillers en placement qui se sont démarqués par une remarquable gestion d’actifs financiers et qui ont accompagné leurs clients dans l’atteinte de leurs objectifs au niveau de leur stratégie globale en gestion de patrimoine.

Le groupe était aussi finaliste au niveau national de la Financière Banque Nationale pour la catégorie petite succursale. Finalement, il ne faudrait pas oublier de souligner la nomination au club élite de Marie-Claude Gagné dans la catégorie adjointe performante.

Succursales hors Baie-Comeau

En 2021, ce n’est plus seulement les clients de la région qui bénéficie des services de l’équipe. Le but principal étant de « continuer de desservir les clients originaires de la région qui ont déménagé dans les grands centres », selon le conseiller en gestion de patrimoine.

M. Filiatrault tient à mentionner que malgré l’ouverture de nouvelles succursales, principalement dans les grands centres, les clients de Baie-Comeau n’ont rien à craindre. « On est basé à Baie-Comeau et on veut rester à Baie-Comeau pour longtemps. »

Selon l’expert financier, « il faut demeurer positif, beaucoup d’indices laissent croire que l’économie sera relancée et qu’il y aura de la croissance dans les prochaines années. »

Pour l’avenir, l’entreprise se retrouve principalement dans une phase de croissance, M. Filiatrault s’attend à ce que l’équipe s’agrandisse. « L’équipe a d’ambitieux objectifs en termes de croissance pour les prochaines années », conclut-il.