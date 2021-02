Saisie et arrestation à Essipit

Par le biais de son service de relations publiques, la Première Nation des Innus Essipit confirme par voie de communiqué, qu’une perquisition de stupéfiants et l’arrestation de deux individus ont eu lieu le 25 février par son service de police en collaboration avec la Sûreté du Québec.

C’est dans un logement de la communauté que l’intervention policière s’est déroulée, permettant de saisir de la cocaïne, des métamphétamines, du cannabis, de l’argent canadien, des armes à feu ainsi que du matériel servant au trafic de stupéfiants.

Un homme âgé de 44 ans a été interrogé et sera détenu jusqu’à sa comparution. Il fera face à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants. Un autre individu âgé de 51 ans a également été arrêté lors de l’opération. Ce dernier a été remis en liberté par sommation et fera face à des accusations de possession de méthamphétamines, toujours selon le Service de Police Essipiunnuat.