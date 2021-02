Ari Cui Cui relance la série Famille au Centre des arts

La série Famille Hydro-Québec du Centre des arts de Baie-Comeau reprend du service le samedi 6 mars à compter de 15 h avec le tout dernier spectacle d’Ari Cui Cui, intitulé Ari Cui Cui garde le sourire.

S’adressant particulièrement aux enfants âgés entre 4 et 10 ans, Ari Cui Cui garde le sourire a comme objectif « de montrer aux enfants comment identifier, reconnaître et exprimer leur propres émotions, et ce, tout en s’amusant », indique le communiqué du Centre des arts.

Accompagnée de son Boulanger joyeux, Ari Cui Cui assure aux jeunes et aux moins jeunes que son spectacle est sécuritaire et répond aux mesures sanitaires en place. Un psychologue s’est d’ailleurs chargé de l’aspect COVID de sa prestation.

De son nom véritable Ariane Gauthier, l’artiste multidisciplinaire a lancé un album en 2006, Mon cœur est une pomme, avant d’endosser les habits d’Ari Cui Cui. Elle décroche une émission à Radio-Canada dans ce rôle, qui lui a permis de remporter un Prix Gémeaux pour la meilleure émission jeunesse en 2018.

Parfait pour conclure en famille la semaine de relâche, Ari Cui Cui garde le sourire est offert en forfait avec un autre spectacle jeunesse, La légende de Barbe d’Or, qui lui aura lieu le dimanche 25 avril. L’achat de billets pour ces deux spectacles de la série Famille Hydro-Québec entraîne en effet une offre spéciale.