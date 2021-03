Les avocats spécialisés en violence conjugale se font rares en région

Depuis plusieurs années, la situation de la violence conjugale semble très problématique au Québec, mais particulièrement en régions éloignées. De plus, les avocats spécialisés dans le domaine s’y font rares. Pour remédier à la situation, l’organisme à but non lucratif Juripop a décidé d’offrir une formation pour les avocats afin qu’ils accompagnent au mieux les victimes de violence conjugale en région.

Selon les chiffres de 2015 du ministère de la Sécurité publique, les régions éloignées comme la Côte-Nord sont au sommet du taux d’infractions en matière de violence conjugale par 100 000 habitants. Cette statistique est malheureusement constante et pourrait même s’aggraver avec le long confinement qui a cours.

« L’accès à des avocats en région est déjà une problématique. Pour les régions éloignées, souvent un seul avocat devra couvrir un très grand territoire et devra connaître une panoplie de matières et de notions juridiques. La spécialisation devient donc d’autant plus difficile », explique Me Justine Fortin, avocate et chargée de projet pour Juripop.

« Le comité transpartisan sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale nous a donné le mandat de recenser les besoins juridiques des personnes victimes de violence conjugale », précise Me Fortin en soulignant que ce recensement permettait de conclure qu’il fallait « mettre sur pied une formation spécifiquement dédiée aux avocats du droit de la famille en violence conjugale, pour donner une meilleure réponse et une réponse qui est adaptée à la réalité des gens de région ».

Selon l’avocate, les formations se feront à intervalle d’un mois et demi. « Chaque formation est préalable à l’autre. Elles sont chacune données en direct, mais également elles seront disponibles sur une plateforme virtuelle qu’on est en train de mettre en place », dit Me Fortin qui précise que la formation, d’une durée totale de 24 heures, est entièrement gratuite.

La formation « désignée en entonnoir » débutera avec un tour d’horizon de ce qu’est la violence conjugale afin de mieux comprendre et de mieux agir avec les victimes. Ensuite, cette formation abordera le sujet des enfants exposés à la violence conjugale.

Et finalement, un regard critique et constructif sera posé sur le traitement de la violence conjugale en droit de la famille qui, selon l’avocate, est mésadapté aux réalités des régions.

Pour terminer, Me Justine Fortin confirme que Juripop se tient sur un pied d’alerte quant à la situation conjugale en pleine pandémie.

« On s’attend à ce que des femmes ressortent du confinement avec des besoins immenses. Elles n’ont probablement pas accès à leurs réseaux et à leurs familles. On espère que l’offre d’avocats formés arrivera à point justement pour qu’on soit prêt à répondre aux besoins », a-t-elle conclu.