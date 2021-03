Baie-Comeau rend hommage aux victimes de la COVID-19

Ce jeudi 11 mars avait lieu la Journée nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Pour l’occasion, le maire Yves Montigny était accompagné de Claude Lévesque, président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, afin de souligner la mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés durant cette pandémie.

Les drapeaux étaient en berne ce jeudi matin à l’hôtel de ville de Baie-Comeau. Le maire, qui était accompagné de M. Lévesque, était présent pour rappeler que, malgré notre situation enviable sur la Côte-Nord, trois personnes ont perdu la vie en raison de la COVID-19.

D’entrée de jeu, M. Lévesque a voulu souhaiter ses plus sincères condoléances aux victimes ainsi qu’à leurs proches. « Aujourd’hui, c’est une journée de souvenir. Souvenir qu’il y a un an, débutait une crise mondiale. Souvenir qu’en un an il y a eu 10 500 décès au Québec, dont trois sur la Côte-Nord », a souligné le pdg du CISSS.

En plus des drapeaux en berne, une minute de silence a été observée en mémoire de ceux et celles qui ont perdu leur combat contre le virus. « J’aimerais qu’on prenne un moment de silence pour penser, notamment, aux trois victimes de la Côte-Nord, à leurs familles, et à la douleur et la peine qu’elles ont. Jamais ils n’auraient cru perdre leurs parents ou leurs proches dans une maladie terrible que l’on n’avait pas vus venir », a affirmé M. Montigny.

Ce dernier a invité la population à « aborder cette journée de commémoration nationale avec encore plus de respect, avec de l’empathie envers les victimes et les familles ».

Cette cérémonie a permis, entre autres, de se remémorer cette année difficile qui a chamboulé nos habitudes de vie. « Il y a un an nous étions dans l’incertitude. Nous avons appris à naviguer avec les mesures sanitaires », a précisé le maire.

Près de 300 000 cas et 10 500 décès ont été répertoriés dans la province de Québec. « Sur la Côte-Nord, et particulièrement dans notre communauté, nous avons été épargnés par les conséquences dramatiques de la COVID-19, si on se compare avec d’autres régions du Québec », a-t-il ajouté.

Les deux hommes en ont profité pour souligner la collaboration entre la Ville et le CISSS de la Côte-Nord durant cette année de pandémie. Ils rappellent également que la solidarité nord-côtière est en partie responsable du bon bilan de la région.