COVID-19 : Martin Ouellet exprime sa solidarité

Martin Ouellet a voulu profiter de la Journée nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 pour, entre autres, rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie durant la dernière année.

Le député de René-Lévesque trouvait que l’occasion était bonne pour faire un devoir de mémoire et de solidarité envers les victimes de la pandémie. « C’est un moment important pour rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie, aux familles endeuillées et également aux travailleurs et travailleuses essentielles et les travailleurs et travailleuses du milieu de la santé qui nous permettent de passer à travers ce virus-là », a exprimé M. Ouellet.

Selon lui, bien que la situation sur la Côte-Nord soit moins problématique qu’ailleurs dans la province, il est important d’avoir une pensée pour les victimes partout au Québec en cette journée de deuil national. « Ce sont nos frères et nos sœurs et ont fait tous partie de la nation du Québec », précise-t-il.

Il est heureux de voir que la Côte-Nord, pour l’instant, a été épargnée par le virus. « La Côte-Nord, ses citoyens et les membres des Premières Nations, collaborent très bien aux mesures demandées par la santé publique », ajoute le député. « Il y a eu très peu de délestage, on n’a pas eu de foyer de propagation dans nos installations et on n’a pas eu de cas de COVID durant la première vague. »

Malgré les bonnes nouvelles, Martin Ouellet admet que la situation est loin d’être rose. « Il y a eu quelques drames. Des gens qui ne sont pas décédés en raison de la COVID mais, qui en raison de la pandémie, n’ont pas eu leurs familles être auprès d’elles dans les derniers moments de leur vie », a-t-il expliqué.

« Je tiens à saluer la résilience de nos entrepreneurs, qui ont fermé leurs entreprises et qui ont fait les sacrifices nécessaires pour participer à l’effort collectif. À nos aînés qui se sont isolés pour être certain de faire partie de l’effort et à nos jeunes qui sont à l’école, pour eux c’est un apprentissage de vie qui va les marquer. C’est un effort collectif que je veux saluer de part et d’autre », a-t-il enchaîné.

Le député demeure optimiste pour l’avenir. « De mémoire, la Côte-Nord a été la région où il y a eu le plus haut taux de vaccination de sa population. Donc ça augure bien et ça donne de l’espoir pour les gens de la région. »

Pour sa part, M. Ouellet a connu une année très chargée. « Dans les premiers trois mois, c’était l’incertitude et la peur. J’ai essayé autant que je pouvais avec mes équipes de donner le maximum de réponse sept jours sur sept. Les gens m’écrivaient tard sur Facebook ou très tôt le matin et j’essayais de leur donner la meilleure information possible pour les aider à se gouverner en conséquence », explique-t-il en précisant que la situation était moins complexe lors de la deuxième vague.