Le magasin Phase 2 remporte un prix de l’UMQ

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) s’est distinguée grâce à son magasin de réemploi Phase 2, lors de la remise des prix du mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) jeudi soir.

Toujours unique en son genre au Québec sept ans après sa venue au monde, le magasin Phase 2 a raflé le prix de la catégorie Aménagement, environnement et changements climatiques, à la grande joie de la directrice générale de la RGMRM, Isabelle Giasson.

« On est vraiment très content. On s’était inscrit en 2020. Ç’a été une belle surprise hier soir », a réagi Mme Giasson vendredi matin.

Rappelons qu’en raison de la pandémie, l’édition de l’an dernier du mérite Ovation municipale a été annulée et reportée à cette année, tout en conservant les candidatures reçues à ce moment-là.

Un modèle à présenter

Comme l’explique sa directrice générale, si la Régie a choisi de soumettre le projet Magasin de réemploi Phase 2 – Quand l’apport des citoyens devient une valeur ajoutée, c’est que de par sa nature, il avait un caractère reproductif pour d’autres municipalités.

« On a présenté le magasin Phase 2 comme un modèle », a-t-elle indiqué, en soulignant les nombreuses demandes d’information reçues au fil des ans de localités intéressées par la formule unique.

Cette formule permet notamment de transformer complètement des matières en fin de vie pour leur redonner de la valeur grâce à un atelier d’ébénisterie. « Quand elle arrive chez nous, la matière a besoin d’amour. Un bout de bois va devenir un cadre, une valise, une table. C’est une belle économie circulaire », a noté Isabelle Giasson.

Selon elle, l’aspect création a retenu l’attention du jury. « On essaie de détourner le plus possible les matières (de l’enfouissement) et ensuite de créer des collections qu’on présente chaque année. »

La grande collection annuelle est toujours dévoilée en novembre. Une petite collection estivale est aussi créée, principalement pour répondre aux besoins des touristes avides de ramener des souvenirs de la région. « On vise beaucoup à développer la clientèle touristique et mettre en valeur notre région plus largement pour que ça rayonne ailleurs », a conclu la directrice générale.

