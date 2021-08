Trois conférences virtuelles pour en apprendre plus sur l’évolution de la foresterie

Trois conférences virtuelles sur l’évolution de la foresterie se tiendront en août et septembre via la plateforme Zoom, afin de souligner le 100e anniversaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) en 2021.

Organisées par le comité régional de l’OIFQ et l’Association forestière Côte-Nord, les conférences seront disponibles gratuitement via le site Internet de l’Association forestière Côte-Nord à www.afcn.qc.ca.

La première conférence aura lieu le vendredi 20 août à 10 h. Elle mettra à l’honneur l’histoire forestière de la région, avec l’archiviste Catherine Pellerin de la Société historique de la Côte-Nord.

En deuxième lieu, les intéressés pourront en apprendre davantage sur la foresterie autochtone le 27 août à 10 h avec André Côté, Éric Kanapé et Adélard Benjamin de Territoire et ressources Pessamit.

Finalement, la dernière et troisième intervention se déroulera le jeudi 9 septembre à 13 h, toujours virtuellement. Elle portera sur la foresterie au Québec : passé, présent et perspectives d’avenir et sera offerte par Éric Alvarez, auteur de l’essai Forêts québécoises; de la nécessité de s’affranchir de l’Erreur boréale (et comment).

Une allocation de François Laliberté, président de l’OIFQ et un atelier de discussion animé par Englobe seront aussi à l’ordre du jour.

Les personnes intéressées peuvent également contacter l’Association forestière Côte-Nord à info@afcn.qc.ca ou 418 298-2200.