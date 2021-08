Le masque ne sera pas exigé en classe sur la Côte-Nord

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge confirme que le port du masque sera exigé dans les classes pour certaines régions du Québec. La Côte-Nord n’en fait pas partie.

Les régions concernées par cette obligation sont les suivantes : Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal et Outaouais.

Dans les autres régions, dont la Côte-Nord, les élèves devront cependant porter le masque dans les aires communes, dans leurs déplacements et dans le transport scolaire. Le masque ne sera pas obligatoire lors des journées de canicule.

M. Roberge a aussi confirmé que les bulles-classes ne reviendront pas. Il y aura aussi un nombre régulier d’élèves dans les parcours scolaires.

« Nous allons continuer à travailler sur la gestion des cas de COVID-19. Les enquêtes épidémiologiques seront modulées selon plusieurs critères. Elles tiendront notamment compte du port du masque et de la vaccination. Des tests rapides seront également déployés dans nos école. Ce sera un outil de plus pour garder nos écoles ouvertes. Je suis confiant qu’avec ses mesures on va pouvoir éviter dans plusieurs cas des fermetures d’école et le retrait des élèves », a soutenu le ministre Roberge dans son point de presse.

Il y a plus de 85,2 % d’adolescents qui ont reçu au moins une première dose. Environ 76,7 % des jeunes ont reçu les deux doses ou ont pris leur rendez-vous pour recevoir la deuxième dose.

Les activités parascolaires seront également de retour, ce qui est une bonne nouvelle pour les jeunes. Le passeport vaccinal sera requis dans l’ensemble des régions du Québec pour les activités intérieures et extérieures.