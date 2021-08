5 à 7 en rouge pour lancer la campagne de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan

Vous connaissez les dîners en blanc, où des gens tout de blanc vêtus se retrouvent en plein air pour un repas dans un endroit dévoilé à la dernière minute? Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan s’en inspire largement et propose un 5 à 7 en rouge afin d’officiellement lancer sa campagne de financement 2021.

L’événement aura lieu le jeudi 23 septembre, dans un lieu qui reste évidemment à dévoiler. Le coût est de 35 $ et comprend un cocktail dînatoire. Les billets sont disponibles directement en ligne ou au bureau de Centraide.

Comme c’est l’habitude, ce lancement de campagne permet d’abord et avant tout de présenter le (ou les) président(s) d’honneur de la campagne et quel est son objectif. On révèle également le calendrier des activités de financement qui seront tenues, sans oublier l’annonce de quelques nouveautés en matière d’engagement social.

« Nous avions le devoir de nous renouveler avec les mois difficiles que nous avons passés et les besoins ne cessent d’augmenter au sein de la population. Nous allons donc offrir de nouvelles activités à des groupes de personnes qui étaient peut-être oubliés jusqu’à présent », indique la directrice générale de l’organisme, Josée Mailloux, dans un communiqué.

Durant sa campagne de financement 2020, Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan avait récolté un total de 798 652 $, soit bien au-delà de l’objectif de 725 000 $.