Le Village forestier d’antan de Franquelin innove pour survivre

Le Village forestier d’antan de Franquelin s’est lancé cet été dans l’hébergement prêt-à-camper, qui se rapproche un peu de la mythique « cabane au Canada », en bordure de la rivière Franquelin. Un étrange concours de circonstances a toutefois fait en sorte que l’arrivée de cette nouvelle offre d’hébergement touristique n’a pas été connue des gens qui préparaient un séjour sur la Côte-Nord.

Limité à l’argent de la billetterie comme source indépendante de revenus, l’attrait touristique de Franquelin n’a guère eu le choix d’innover avec ces trois camps qui se veulent à mi-chemin entre le chalet et la yourte. « Avec ces camps, on veut aussi redévelopper ce secteur », a indiqué la directrice du site, Marie-Pier Cloutier, en déambulant avec Le Manic sur cet espace à l’est du site actuel, près de la rivière.

Sur les lieux, la construction de trois autres camps est amorcée, mais à des degrés divers d’avancement. S’ils avaient été complétés, ils auraient également été disponibles à la location, mais ça n’a pas représenté le principal casse-tête de la directrice en ce qui concerne l’hébergement.

Mme Cloutier explique qu’en début de saison, les coordonnées du Village forestier d’antan de Franquelin ne se sont pas retrouvées sur le site de Tourisme Côte-Nord. L’oubli a été réparé dès qu’il a été repéré, mais une partie du mal était fait. « On n’a pas loué beaucoup en début de saison, alors qu’on dit que c’est plein partout sur la Côte-Nord », s’interrogeait-elle alors.

Route des baleines

L’autre problème avec un site internet est tout de même assez curieux. Il se trouve sur celui de Bonjour Québec, le site touristique officiel du gouvernement du Québec. En se rendant sur l’onglet de la Route des baleines, on y « apprend » que Franquelin n’est pas sur cette route, qui se rend pourtant de Tadoussac à Natashquan.

C’est que selon Bonjour Québec, cette « Route des baleines » prend le traversier à Baie-Comeau, passe par Matane et revient sur la Côte-Nord à partir de Godbout. Le seul village entre Baie-Comeau et Godbout est donc oublié et le touriste potentiel prêt à faire des réservations en ligne ignore qu’on y trouve des attraits, dont le Village forestier.

« J’ai parlé et essayé de faire corriger, mais pas possible de parler à quelqu’un là-dessus. Je ne veux pas trop mettre l’accent sur ce point, mais c’est sûr que ça nous nuit », lance la femme-orchestre.

Cette dernière a à cœur le développement du site et les projets ne manquent pas. C’est peut-être plus l’argent et la main-d’œuvre qui font défaut. La directrice aimerait notamment créer un type de visite qui inclurait les maisons d’intérêt historique de Franquelin, ou encore proposer des sorties dans la nature, « mais quand tu veux passer à une autre vitesse, t’as pas nécessairement les ressources pour le faire ».

Plus de visiteurs

S’il y a du positif à tirer, c’est que le nombre de visiteurs, venus revivre l’époque des chantiers forestiers érigés par de grands propriétaires de journaux américains, est en nette progression. « Il y a vraiment eu plus de monde cet été », assure Mme Cloutier, qui parle pratiquement du double par rapport à l’année dernière, qui était déjà une bonne année.

Les visites guidées du Village forestier se poursuivent selon l’horaire habituel jusqu’au 12 septembre. Par la suite, elles se feront sur réservation uniquement.

Quant aux prêts-à-camper, ils sont disponibles à la location jusqu’au 12 octobre. Marie-Pier Cloutier souhaite ardemment qu’ils soient achalandés afin de compenser, un tant soit peu, les journées où ils n’ont pas été loués cet été.