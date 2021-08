Policiers, pompiers et ambulanciers répondent à une alerte au colis suspect à l’hôpital de Baie-Comeau.

Depuis environ 14 h 30 mardi, policiers, pompiers et ambulanciers se retrouvent massés devant l’hôpital de Baie-Comeau en raison d’une alerte au colis suspect.

Selon ce qui a été possible d’apprendre, le présumé colis suspect se trouverait dans le stationnement de l’édifice.

Pour l’instant, personne n’a été évacué de l’établissement hospitalier, dont le périmètre est sécurisé. Pas d’évacuation non plus en ce qui concerne l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie et le pavillon Richelieu, les deux situés tout près.

Plus de détails à venir