Le nouveau tracé de la 389 pose problème au lac Frigon

Les travaux de réfection de la route 389 sur le tronçon 0-22 km ne font pas que des heureux. Au lac Frigon, les 31 propriétaires refusent d’assumer les coûts du déneigement d’un nouveau tracé de quelque 600 mètres additionnels et font circuler une pétition pour demander à la Ville de Baie-Comeau d’en assumer la responsabilité.



Lancés par le ministère des Transports du Québec (MTQ) au printemps 2020, les travaux doivent se terminer à l’automne 2022, mais à la hauteur du km 18, le nouvel accès au lac Frigon est déjà en place.

Voyant venir la problématique, les villégiateurs et les résidents du secteur ont entamé des démarches dès l’automne 2019 afin d’obtenir une compensation pour les coûts supplémentaires de 7 000 $ reliés au nouveau tracé, selon la soumission de l’entrepreneur responsable du déneigement de la route 389, Transport Savard.

Toutes les instances interpellées se renvoient la balle jusqu’à maintenant, déplore Louis Roy, le porte-parole des propriétaires du lac Frigon. « On fait tourner les citoyens en rond. (…) On se ramasse à faire les frais du nouveau tracé et toutes les entités concernées dans le dossier nous font tourner en rond. »

Il y a deux ans, M. Roy s’est d’abord adressé au MTQ, qui l’a dirigé vers le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, à qui sera redonnée l’ancienne route. Puis, ce ministère a invité le demandeur à s’adresser à la Ville de Baie-Comeau puisque le lac Frigon se trouve sur le territoire de la municipalité.

Un non catégorique

Or, Baie-Comeau refuse d’assumer la facture de déneigement pour accéder dorénavant aux résidences des chemins Jean-Paul Perron, Victorien Boulay et René Martin, au lac Frigon. Elle décline toute responsabilité et rappelle aux propriétaires la ristourne de 18 % sur leurs taxes qu’elle leur verse déjà pour l’entretien des chemins.

« Dans un écrit de la Ville (datée du 21 janvier 2021), on nous dit que c’est le ministère des Transports qui a créé le problème et que c’est au ministère des Transports de le régler », raconte M. Roy.

Encore aujourd’hui, la municipalité conserve la même position, a confirmé au journal Le Manic le coordonnateur aux communications, Mathieu Pineault.

Le MTQ analyse

Au MTQ, Sarah Gaudreault, conseillère en communication, mentionne que le dossier est toujours en analyse, mais qu’une décision est imminente. « Concernant la responsabilité de ces chemins-là, autrement dit qui va payer, on est encore en train de déterminer à qui appartient ces chemins-là. Je comprends que les gens ont hâte que ça se règle. »

Les quelque 600 mètres additionnels découlant des travaux réalisés à la hauteur du lac Frigon s’expliquent, précise-t-elle, par le déplacement de la route d’environ 100 mètres au nord et le maintien de l’ancien tracé sur 490 mètres pour relier les trois chemins entre eux.

De part et d’autre de cette portion de 490 mètres, l’ancienne route 389 sera renaturalisée.