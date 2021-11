Le Drakkar termine son voyage à Gatineau avec une défaite de 7-6

Le Drakkar s’est présenté devant les Olympiques une deuxième fois en autant de jours avec la ferme intention de battre son opposant. Dans un match digne du jour de la marmotte, les hommes de Grégoire se sont sérieusement battus malgré une défaite de 7-6 devant près de 3 000 partisans au Centre Slush Puppie.

Dans un changement de dernière minute, Jean-François Grégoire a décidé d’y aller avec Olivier Ciarlo devant le filet, Adam ayant gardé le match d’hier soir. C’est à seulement 47 secondes en première période que les adversaires du Drakkar s’inscrivent au pointage avec le premier but de Jonah De Simone dans l’uniforme des Olympiques.

Le deuxième but de Gatineau est accordé suite à une révision des arbitres, compté par la recrue Julien Paillé avec son premier but. Le Drakkar diminue l’avance des Olympiques en marquant à mi-période avec un but du numéro 13, Andrew Bellchamber. Le Drakkar profite d’un premier avantage numérique pour égaliser avec un but de Xavier Fortin avec moins de trois minutes à faire au premier tiers.

Les Olympiques s’inscrivent encore rapidement au tableau en deuxième période pour reprendre l’avance avec un lancer précis dans la partie supérieure du filet de Mathieu Bizier. Avec un tir dans l’enclave, Xavier Fortin réalise son deuxième du match en propulsant la rondelle dans la lucarne pour égaliser la marque à nouveau. Les Olympiques ripostent rapidement avec le deuxième but du match de Mathieu Bizier.

Un deuxième avantage numérique payant pour le Drakkar qui crée l’égalité une nouvelle fois avec le 10e but de son meilleur marqueur Jacob Gaucher. Avec ce quatrième but, l’entraîneur gatinois remplace son portier et c’est Rémi Poirier qui s’amène devant la cage. Les Olympiques reprennent l’avance à quelques secondes de la fin du deuxième engagement avec un but d’Olivier Boutin.

L’équipe baie-comoise survit à un désavantage numérique en troisième période. Testé à plusieurs reprises, le cerbère de l’équipe nord-côtière réalise plusieurs arrêts importants, mais laisse passer un tir dévié de Kieran Craig qui donne l’avance 6-4 à son équipe. Avec un tir à bout portant, Isaac Dufort réduit l’avance des Gatinois avant de compter le but égalisateur quelques minutes plus tard. Le cerbère baie-comois est resté solide durant ce festival de buts ayant reçu plus du double de lancers, 44 contre 20. Les Olympiques profitent finalement d’un retour de lancer pour reprendre l’avance 7-6 avec un but de Tristan Allard et s’enfuir avec la victoire.

Le Drakkar profitera de six jours de congé avant d’accoster dans la Vieille-Capitale pour affronter les Remparts, le vendredi 12 novembre.