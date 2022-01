Baie-Trinité allège le fardeau fiscal de ses contribuables en 2022

Les contribuables de Baie-Trinité bénéficieront d’une baisse de leur compte de taxes en 2022. Selon qu’ils aient accès à un, deux ou trois services municipaux, la diminution variera entre 1 et 2,6 %.



C’est le cadeau que les élus ont réservé à leurs citoyens lors de l’adoption des prévisions budgétaires, tenue en séance extraordinaire le jeudi 6 janvier.

Le propriétaire de la maison moyenne évaluée à 61 550 $ et bénéficiant des services d’aqueduc, d’égout et de matières résiduelles devra acquitter une facture de 1 726 $, une baisse de 18 $ par rapport à 2021.

Le citoyen de la même maison moyenne qui a accès à l’égout et aux ordures verra son compte diminuer de près de 40 $ pour se fixer à 1 474 $. Enfin, celui qui n’est desservi que par la collecte des matières résiduelles paiera 1 138 $, soit 22 $ en moins.

« L’an passé, on aurait aimé le faire (diminution), mais on avait eu plein de bris du système d’eau et de machinerie », précise le maire Étienne Baillargeon en faisant référence à la préparation du budget de 2021.

Baie-Trinité prévoit dépenser 1 649 765 $ cette année. Il s’agit d’une légère baisse de 2,8 %, ou d’environ 44 000 $. Il faut dire qu’une employée affectée à la voirie a démissionné pour un retour aux études et que les élus ont choisi de ne pas pourvoir le poste pour le moment.

Fait à noter, la municipalité vient aussi d’adopter son programme triennal d’immobilisations 2022-2024. Selon le maire, des travaux d’asphaltage s’imposent un peu partout sur le territoire, tandis que le dossier du réseau d’égout dans le secteur de la rue Poulin est également sur la table de travail.