Centraide : le gala Saveurs du monde aura lieu en virtuel pour une deuxième année consécutive

Le gala Saveurs du monde, qui souligne la fin de la campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, aura lieu en formule virtuelle pour une deuxième année consécutive le 29 janvier prochain. On se rappellera qu’il a aussi eu lieu de cette manière l’an dernier.

La quatrième édition du gala devait, au départ, se dérouler en formule hybride, mais Centraide et le comité organisateur de l’événement ont pris la décision, le 6 janvier, que la soirée aurait seulement lieu de manière virtuelle en raison de la situation actuelle en lien avec la pandémie de COVID-19.

Les mets du repas six services représenteront différents pays, soit Haïti, la Côte d’Ivoire, le Venezuela, l’Espagne, le Maroc et le Mexique, et seront préparés par six femmes qui sont originaires de ces pays. Centraide, le Bistro La Marée haute, l’Hôtel Le Manoir et Manicouagan interculturel collaborent à la confection de la nourriture.

« Le gala nous permet de le faire en virtuel. On l’a fait l’année passée et ça avait très bien fonctionné. C’est pour ça qu’on ne s’est pas posé la question très longtemps. On savait qu’on pouvait quand même tenir l’activité de manière sécuritaire pour tout le monde, ce qui était notre priorité », indique Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan, à propos de la décision.

Les mets du repas, avec lequel est offert une bouteille de vin rouge ou blanc, seront dévoilés sur la page Facebook de Centraide. Fait à noter, plusieurs d’entre eux l’ont déjà été, comme la soupe de l’indépendance qui vient d’Haïti.

La soirée sera notamment agrémentée de la présentation des plats, du dévoilement du montant amassé durant la 27e campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, du tirage d’un cellier offert par Réfrigération Gagnon, d’un encan et de la remise de différents prix. Les billets pour participer au gala sont au coût de 150 $ chacun et sont en vente en ligne.

Rappelons que l’objectif de la campagne 2021-2022 est de 750 000 $, tandis qu’il était de 725 000 $ pour la campagne précédente.

Cette année, sept femmes ont été nommées comme têtes d’affiches de la campagne. Il s’agit, entre autres, de Christine Turcotte, directrice administrative et financière chez LettraGraf, qui en est la présidente d’honneur, et de Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique du Centre des arts de Baie-Comeau, qui en est l’ambassadrice jeunesse.