La rétention de la population, l’enjeu majeur de la MRC de Manicouagan en 2022

Pour 2022, la priorité de Marcel Furlong à la tête de la MRC de Manicouagan et l’enjeu majeur de la région est la rétention de la population.

Afin de comprendre les mouvements migratoires de la région, Marcel Furlong attend avec impatience les résultats d’une étude sollicitée en collaboration avec d’autres organisations de la région, dont la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

L’étude pilotée par la firme Léger amènera des réponses sur les raisons des départs de la région mais aussi sur les arrivées et permettra de souligner les points forts de la région mais aussi ses faiblesses.

« Il faut arrêter l’hémorragie et être en mesure de garder nos gens ici et d’en attirer d’autres », affirme-t-il. Le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de logements disponibles vient freiner le développement de la région. Le préfet concède toutefois qu’il a peu de pouvoirs sur cette question de logement.

M. Furlong mentionne qu’une firme de communication, l’agence Hula Hoop, a été mandatée pour développer une campagne de marketing territorial pour que la région puisse bénéficier d’une plus grande visibilité. La Manicouagan comporte des attraits qu’il faut montrer pour inciter, intéresser les gens et les amener à venir ici.

L’annonce en 2021 de l’association avec l’Université du Québec à Rimouski pour l’antenne universitaire dans la région est aussi une excellente nouvelle, selon M. Furlong. Avoir un pôle de recherche et un enseignement supérieur de niveau universitaire pourrait inciter les jeunes à rester dans la région ou à venir s’y établir.

Dévitalisation de villages

Un autre enjeu qui préoccupe le préfet est la dévitalisation de certains villages, tels que Godbout ou Baie-Trinité, pour ne nommer que ceux-là. Il donne en exemple Pointe-aux-Outardes qui se démarque avec son Parc nature, entre autres, et dont il faudrait s’inspirer.

« Il faut améliorer la qualité de vie dans ces villages. Godbout avec ses attraits, c’est magnifique. Baie-Trinité avec ses plages de sable extraordinaires, c’est la même chose. Il faut améliorer les services offerts aux citoyens et donner le goût à de nouvelles personnes d’aller s’y installer », soutient Marcel Furlong.

La question du transport régional est, selon le préfet de la MRC de Manicouagan, une problématique de taille pour la MRC mais aussi pour la Côte-Nord en entier. « On attend après M. Bonnardel (François, ministre des Transports) depuis pratiquement deux ans, qui est supposé nous amener des solutions aux problématiques de coûts de transport et d’horaire, on a bien hâte d’entendre parler de ça », indique-t-il.

La pandémie n’a certes pas aidé au développement du transport régional aérien puisque les gens ne voyagent plus, que ce soit les travailleurs ou les fonctionnaires. Par contre, quand ce sera le temps de la relance, le préfet souhaite que l’offre de services en transport régional soit bonifiée.

Le transport maritime, avec le F.-A.-Gauthier, qui a connu plus d’un problèmes ces dernières années, doit être plus fiable. C’est un des seuls liens entre la Rive-sud et la Côte-Nord, tant pour les touristes que pour les entreprises. « Au moins, le dossier de cession du port vient de se régler, ce qui est une bonne nouvelle pour la région. Ça fait partie de notre vision de développement régional ».

Le pont, toujours à l’ordre du jour

Le dossier du pont sur le Saguenay est toujours à l’ordre du jour. M. Furlong, qui fait partie du comité de liaison sur ce dossier, indique que « l’étude est lancée pour les possibilités de construction du pont. On suit l’avancement de cette étude-là de près, on attend les résultats et on espère vraiment avoir des réponses positives à ce niveau-là, à savoir est-ce que c’est possible de construire un pont à un coût raisonnable ? ».

La pénurie de main d’œuvre à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine pourrait aussi être un argument favorable pour le gouvernement et l’inciter à aller de l’avant avec la construction du pont sur le Saguenay.

Toujours au sujet du transport, M. Furlong ajoute que le projet QcRail avance également. « Les études sont en cours et les communautés impactées par ce projet sont présentement consultées et participent à l’élaboration de l’étude en donnant toutes les informations nécessaires ». Plusieurs MRC, sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que les communautés autochtones travaillent de concert à faire évoluer le projet.