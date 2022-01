Une motoneige en cadeau pour avoir évité une tragédie

Au début décembre, le jeune Mathis Dechamplain a eu le bon réflexe au bon moment pour éviter une tragédie routière quand sa mère, Myriam Croteau, a perdu connaissance au volant sur la route 138, près de Pessamit. En guise de reconnaissance, cette dernière vient de lui offrir une motoneige de l’année, rien de moins!



L’adolescent de 14 ans a vu de ses yeux vus son bolide pour la première fois, vendredi, chez le concessionnaire Nord X sports & aventures de Baie-Comeau. Et ses yeux disaient à quel point il avait peine à croire que ce magnifique engin rouge, un Ski-Doo Scandic, son modèle préféré, lui appartenait bel et bien. Une valeur autour de 15 000 $ quand même.

« C’est sa médaille de courage à lui. C’est la motoneige à mon fils. Je vais lui transférer les enregistrements (à ses 16 ans) », souligne Mme Croteau. À 14 ans, il peut conduire la motoneige, mais en étant accompagné de quelqu’un qui détient un permis de conduire.

« Je trouve qu’il mérite ça. Je me sentais comme redevable. Je me disais quand il va avoir ça (la motoneige) dans les mains, il va se sentir chanceux », poursuit la maman qui compte bien accompagner son fiston comme passagère, elle qui dit adorer être derrière pour admirer les paysages.

« Je ne m’attendais pas à une grosseur de ski-doo comme ça, mais je suis content. On ne reçoit pas ça tous les jours », avoue Mathis, qui se dit passionné de motoneige, comme de chasse et de pêche.

En revenant sur l’événement du début décembre, le jeune homme raconte avoir d’abord remarqué que sa mère « filait bizarre » et qu’elle avait ouvert les fenêtres. « J’avais remarqué qu’elle conduisait étrangement. Je l’avais à l’œil. J’ai vu tout de suite quand elle a perdu le contrôle et je l’ai ramené (le VUS) et je l’ai stationné sur le bord de la route », mentionne-t-il en soulignant que le système intelligent du véhicule l’a aidé à réussir la manœuvre.

Rappel des faits

Résidente de Baie-Comeau, Myriam Croteau, avec son fils à son côté et sa fille endormie derrière, roulait sur la 138 pour aller visiter ses parents à Forestville quand elle a commencé à se sentir mal dans le secteur de Pessamit.

Incapable de se stationner où elle se trouvait, la dame a poursuivi sa route avant de perdre connaissance au volant. Son VUS est allé frapper un garde-fou avant de dévier sur la voie inverse. Un camion semi-remorque s’en venait. « Mon garçon a pris le volant, moi j’étais plus là. Il a redressé la voiture, il l’a remise du bon côté et s’est parké », raconte-t-elle.

Dans les faits, c’est grâce à un bouton d’un système d’aide à la conduite que l’adolescent a pu réussir tout ça. Évidemment, c’est beaucoup grâce à sa présence d’esprit aussi.

La maman explique avoir perdu connaissance à la suite d’une chute hypoglycémique, un malaise qu’elle n’avait jamais éprouvé auparavant. Son expérience lui démontre que lorsqu’on se sent mal au volant, il faut s’arrêter tout de suite. C’est le message qu’elle dit vouloir lancer aux gens.

Propriétaire de Nord X sports & aventures, Stéphanie Tremblay avoue que ça n’a pas été une mince tâche de dénicher une motoneige neuve pour Mathis en cette période où la demande surpasse l’offre. Mais heureusement, un acheteur qui avait réservé son véhicule au printemps dernier a changé d’idée, ce qui a permis à la maman de récompenser son fils. Ce dernier a aussi reçu un habit de motoneige, courtoisie du commerce.

