Tempête de neige à venir et écoles fermées en Haute-Côte-Nord et dans Manicougan

Dame Nature vient chambouler le retour en classe des jeunes de la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan, qui devait se faire lundi, comme partout ailleurs au Québec.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a annoncé ce matin la suspension des cours pour la journée en raison de la neige, parfois forte, attendue aujourd’hui et de ses conséquences sur les routes.

Du côté de l’est de la Côte-Nord, le Centre de services scolaire du Fer n’a confirmé aucun changement à l’horaire.

Rappelons qu’Environnement Canada prévoit que la neige commencera en mi-journée en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan. Du côté de la Haute-Côte-Nord, il est question d’accumulations qui pourraient atteindre 15 cm en journée avec des vents du nord-est de 20 km/h et des rafales jusqu’à 60 km/h tard cet après-midi. Dans Manicouagan, on parle de 10 cm, mais des vents similaires.

La neige parfois forte et la poudrerie se poursuivront ce soir et le calme reviendra tranquillement pendant la nuit. On attend autour de 5 cm de neige en Haute-Côte-Nord et de 5 à 10 cm dans Manicouagan. Des vents de 40 km/h avec des rafales jusqu’à 60 km/h sont attendus.

Enfin, côté température, le maximum attendu en journée est de – 6 degrés Celsius. Le mercure sera à la hausse pour atteindre autour de -2 à -3 degrés pendant la nuit.

Plus à l’est sur la Côte-Nord, on attend 5 cm de neige à compter de la fin de l’après-midi et les vents d’est seront de 20 km/h avec des rafales à 40 km/h. La situation se corsera en soirée et pendant la nuit. Cette fois-ci, les précipitations de neige pourraient atteindre de 15 à 25 cm. De la poudrerie est au programme. De la faible neige est prévue mardi matin.

Environnement Canada prévoit un maximum de – 5 degrés en journée lundi et des températures à la hausse pour atteindre – 1 degré au cours de la nuit.