La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards présente ses scénarios

Les travaux de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards sont amorcés et les rencontres publiques démarrent dans quelques semaines.

La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards a présenté jeudi un document de consultation où on retrouve deux scénarios de protection de l’habitat sur lesquels les gens et groupes intéressés pourront se prononcer lors des audiences publiques sur le sujet, qui s’amorcent en avril.

Le premier de ses scénarios, tous deux théoriques et hypothétiques, propose d’agrandir le territoire déjà protégé et mener des travaux de restauration de l’habitat du caribou forestier. Cette première hypothèse pourrait menacer autour de 800 emplois dans le domaine forestier et nécessiterait des investissements de plusieurs millions de dollars.

Pour ce qui est du second scénario, qui devrait plus plaire à l’industrie forestière, la zone de restauration de l’habitat du caribou serait plus petite et n’aurait pas d’impact supplémentaire sur les opérations forestières. Il n’y aurait donc pas d’emploi menacé.

« Ces scénarios, présentant des visions assez distinctives, sont des options parmi tant d’autres », prévient la commission. Les participants pourront donc proposer « toutes autres solutions alternatives ou mitoyennes en matière de gestion de l’habitat et des populations de caribous, notamment quant à l’équilibre entre les mesures et leurs conséquences socio-économiques ».

Lors de leur tournée de rencontres, les commissaires tiendront des rencontres privées et des consultations publiques dans chacune des sept villes visitées. La tournée s’amorce le 12 avril à Sainte-Anne-des-Monts et prendra fin le 17 mai à Baie-Comeau. Une autre rencontre aura lieu sur le territoire couvert par les journaux des Éditions Nordiques, soit à Baie-Saint-Paul le 19 avril.

La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards invite les gens et groupes intéressés par ces travaux à lire le document de consultation, « qui permettra à la population de prendre connaissance de l’état de la situation et d’alimenter les réflexions des participants, notamment quant à la prise en compte des préoccupations et des enjeux ainsi qu’à la formulation de recommandations ».

Il est prévu que les audiences se tiennent en personne, mais la Commission suivra de près l’évolution de la situation épidémiologique et pourrait modifier ses plans si nécessaire, a-t-elle fait savoir.