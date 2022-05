La Coalition Union 138 sensibilise dans Charlevoix

La Coalition Union 138 se fait visible dans Charlevoix. La bannière « Mamu, un pont entre nous » a été installée aux abords du pont Leclerc, à La Malbaie.

Le mouvement qui réclame un pont enjambant la rivière Saguenay entre Baie-Ste-Catherine et Tadoussac espère que son action de visibilité fasse progresser ce projet de ce côté-ci de la rivière.

Le président de la Coalition Guillaume Tremblay (photo) pense que les « Charlevoisiens auraient tout intérêt à faire la promotion de ce projet étant donné que l’achalandage touristique augmentera dans Charlevoix. Il y a aura des retombées positives ici également. L’appui des gens de Charlevoix est un incontournable pour nous», dit-il.

La Coalition Union 138 veut aussi des engagements fermes des partis politiques québécois. « À Québec, pour le 3e lien on n’entend pas parler d’étude, mais le premier ministre Legault dit qu’il est en faveur. Même chose pour l’actuel ministre des Transports. Nous, on veut des engagements avant les élections. C’est d’abord une question de volonté politique et non d’argent, termine-t-il.