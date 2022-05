La frénésie gagne les finissants avec le retour de leur bal

Xavier Joncas Roy et Eliot Tremblay sont finissants à l’école secondaire Serge-Bouchard. Ils occupent respectivement les postes de président et ministre des communications et de la visibilité au sein du gouvernement étudiant.

Les étudiants de cinquième secondaire vivent ces jours-ci une période remplie de frénésie et ça se comprend. En plus de la fin de l’année scolaire qui approche, des travaux à remettre et des examens à faire, ils seront les premiers depuis 2019 à vivre un véritable bal de finissants. Il y a de quoi être fébrile!



« Je pense qu’il y en a pas mal qui n’attendent que ça », lance Xavier Joncas Roy, finissant et premier ministre dans le gouvernement étudiant de l’école secondaire Serge-Bouchard, où le grand jour se déroulera le 11 juin.

Le jeune homme admet que plusieurs étudiants ont accueilli avec grand soulagement l’annonce du retour des bals, faite autour de la mi-janvier 2022. « Je sais qu’autour de moi, pour le monde, c’était vraiment un enjeu qui les touchait. Ils attendaient les nouvelles de la Santé (publique) vraiment rigoureusement. Évidemment, le bal, ça vient clore notre secondaire. »

La levée de l’obligation du port du masque depuis le 14 mai aura été en quelque sorte la cerise sur le sundae. D’un ton amusé, Xavier Joncas Roy laisse entendre que les filles qui mettront la barre haute pour le maquillage sont particulièrement heureuses de pouvoir se présenter à leur bal à visage découvert.

« Je pense qu’un bal sans masques, ça vient vraiment nous rappeler avant la pandémie, puis ça vient nous dire que ça s’en vient et qu’on va vraiment pouvoir profiter de notre fin de secondaire convenablement », fait remarquer celui qui était en troisième secondaire lorsque la COVID-19 a touché la planète tout entière.

Le programme de la journée du 11 juin prévoit une cérémonie de remise des diplômes à l’église Sainte-Amélie en compagnie des parents et un cocktail suivra à l’extérieur de l’école, selon la température, avec la participation des parents. Les quelque 90 finissants de l’école secondaire auront cependant droit à une seule personne pour les accompagner lors du souper et de la soirée.

Comme le mentionne Xavier Joncas Roy, pendant le repas, des prix seront cependant remis à des étudiants qui se sont distingués dans diverses catégories, dont certaines plutôt amusantes. Il cite en exemple la carte de mode de l’année, la personne qui mange le plus, la personne qui dort le plus ou encore celle qui est la plus blagueuse.

Polyvalente des Baies

À la polyvalente des Baies, le bal des finissants aura lieu le 4 juin dans une formule similaire à celle de l’école secondaire Serge-Bouchard, confirme Patricia Lavoie, agente aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Il est question d’une remise de diplômes à l’église Sainte-Amélie, d’un cocktail ainsi que d’un souper de gala et d’une soirée festive qui se tiendront à la polyvalente. Des surprises sont prévues pendant la soirée afin de rendre cet événement mémorable pour les 80 finissants. Mme Lavoie indique qu’une dizaine de membres du personnel sont à l’œuvre à cet effet.