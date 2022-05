Près d’un quart de million pour La Vallée des Roseaux

Les bénévoles de l’Association des pionnières et pionniers de Reynolds et la direction de La Vallée des Roseaux ont pris la place avec le chèque de 240 000 $ versé par l’organisme à la maison de soins palliatifs.

L’Association des pionnières et pionniers de Reynolds (APPR), un groupe social des employés retraités de l’aluminerie Alcoa qui n’a plus sa raison d’être, a posé un geste très généreux avant sa dissolution. Elle a versé le solde de son compte, soit 240 000 $, à La Vallée des Roseaux.

L’APPR existait depuis décembre 1991 et a opéré le bâtiment connu sous le vocable de local des pionniers de la Reynolds, rue De Maisonneuve, jusqu’à sa vente à l’entreprise Laurien Jean en août 2021. Le local était fermé depuis quelques mois au moment de sa vente.

« La pandémie est entrée en ligne de compte, les assurances ont augmenté et les taxes aussi. On a donc décidé de mettre la bâtisse en vente », a expliqué le président de l’organisme, Claude Lévesque, lors de la remise du chèque à La Vallée des Roseaux jeudi.

« On aurait été prêt à la donner à un organisme qui aurait opéré la cuisine et le bar, mais ça n’a pas marché. On a finalement vendu à Laurien Jean », a-t-il ajouté. Cette vente, au coût de 205 000 $, s’est ajouté aux 35 000 $ que l’APPR avait encore en banque, d’où les 240 000 $ versés.

Le président du conseil d’administration de la maison de soins palliatifs, Dany Belzile, a évidemment loué le geste de l’APPR, qui avait plusieurs de ses bénévoles sur place. L’achat de lits anti-chute est l’une des acquisitions qu’aimerait faire M. Belzile avec cette somme.

