Intercar vend ses actifs de Québec, Baie-Comeau et Sept-Îles

La compagnie américaine First Student fait l’acquisition de plusieurs actifs d’Intercar. Une opération de 114 autobus annoncée jeudi.

Au Québec, l’entreprise opère sous la bannière Autobus Transco. Elle transporte 75% des élèves qui vont à l’école sur l’île de Montréal.

Selon le communiqué publié, l’entente comprend les sites Intercar de Québec, Baie-Comeau et Sept-Îles, qui offrent des services de transport scolaire, de navette, de nolisé et d’interurbain.

« Nous sommes heureux d’étendre notre service avec un nouvel investissement au Québec. L’acquisition d’Intercar renforce notre engagement et notre mission de fournir un transport scolaire sûr et fiable », a déclaré John Kenning, président de First Student. « Nous souhaitons la bienvenue aux employés d’Intercar dans la famille First Student».

« La vente à Autobus Transco, filiale de First Student, combinera les forces des deux sociétés et aura pour but l’amélioration de l’expérience des passagers », a déclaré Hugo Gilbert, président d’Intercar.

L’acquisition devrait être conclue cet été. Le montant et les termes de la transaction n’ont pas été divulgués. La transaction est soumise aux approbations contractuelles et réglementaires applicables.

Intercar poursuivra ses activités au Saguenay.

Il s’agit de la cinquième acquisition de First Student au Canada en moins de deux ans. De plus, en mai 2021, l’entreprise a annoncé une commande de 260 autobus scolaires électriques, qui seront tous déployés au Québec.

Se présentant comme chef de file du transport scolaire en Amérique du Nord, First Student possède une flotte d’environ 40 000 autobus.