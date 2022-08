Un Bière et Saucisses pour les étudiants-athlètes nord-côtiers

Bières et saucisses se boiront et se mangeront au profit des étudiants-athlètes encore cette année via la Fondation Loisir Côte-Nord.

L’événement du 9 septembre, en formule pour emporter, s’étend sur tout le territoire nord-côtier pour l’édition 2022. Il sera possible de récupérer sa commande à Tadoussac, Forestville, Baie-Comeau, Fermont, Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

Pour 60$, il sera possible d’avoir quatre saucisses de la Boucherie du Boulevard et quatre bières de microbrasseries de la région en partenariat avec Boire Côte-Nord, l’Association des microbrasseries nord-côtières. L’ensemble comprend également un dessert pour deux et deux verres à l’effigie de l’événement. Pour commander : www.urlscn.qc.ca. Vous pourrez prendre possession de votre achat le 9 septembre, entre 16h et 18h, selon le point de chute des municipalités mentionnées ci-haut (liste sur le formulaire d’achat).

Le Bière et Saucisses est une des activités de financement de la Fondation, qui remet annuellement près de 40 000$ en bourse aux étudiants-athlètes de la Côte-Nord, particulièrement lors du Gala Méritas de Loisir et Sport Côte-Nord.