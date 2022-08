Destination gourmande

Passer un séjour dans Charlevoix, c’est immanquablement emprunter la route des saveurs. L’histoire de la région est intrinsèquement liée à son agriculture, à ses terres fertiles et à ses entrepreneurs des plus créatifs. Les épicuriens contemplatifs, tout comme les gourmands aventureux, écoresponsables pourront trouver leur compte en faisant des découvertes liées à leurs valeurs. Les saveurs de Charlevoix sont riches et surprenantes. Le domaine de la Famille Migneron est un arrêt incontournable dans la région. Tour d’horizon d’une terre riche de rencontres et de belles trouvailles. C’est aussi avec un estomac bien rempli qu’on se crée de beaux souvenirs de vacances.

La relève de la Famille Migneron

Madeleine Dufour.

Dans les années 1950, les grands-parents de Madeleine Dufour achètent une terre dans Charlevoix. Elle se souvient avec fierté du très grand jardin de sa grand-mère qui a su nourrir 14 enfants. Ils n’ont pas développé de projet entrepreneurial, laissant toute la place à leur fils, Maurice Dufour, qui décide de se lancer dans des études d’agronomie afin de créer des fromages fins. C’est accompagné de sa conjointe Francine Bouchard, qu’ il a créé l’entreprise de la Famille Migneron en 1994. Madeleine, leur fille cadette, naît la même année. Aujourd’hui, l’entreprise familiale est composée d’une fromagerie, d’une boutique, d’un vignoble, d’une bergerie, d’une distillerie sur une terre des

plus bucoliques, où les visiteurs peuvent se reposer entre deux activités. On y retrouve également des

ruchers de l’entreprise artisanale M le miel et le restaurant Faux Bergers qui propose une cuisine instinctive au feu de bois. Le paysage est digne d’un film d’époque. Le domaine de la Famille Migneron est situé dans la vallée du Gouffre, à quelques kilomètres à l’est du centre-ville de Baie-Saint-Paul. Madeleine cumule six années de travail à temps plein. Son premier projet dans l’entreprise a été la réorganisation de l’espace boutique. Un projet dont elle est fière. Lorsqu’on la rencontre, on sent sa soif de créer. Son dynamisme est contagieux, son ambition est assumée et son engagement est profond. «J’ai eu la chance de voyager, de faire des destinations non seulement en agriculture, mais aussi en agrotourisme. J’ai visité plein de belles places en France, en Espagne, aux États-Unis, plein de trucs cool. Chaque fois que je revenais, je me disais : « C’est ici le plus beau coin au monde ». Chaque fois, je le choisissais. C’est la raison pour laquelle je suis dans Charlevoix. Oui, je suis née ici, mais je la choisis tous les matins » – Madeleine Dufour Ayant fait des études universitaires en psychologie avec un volet en gestion, elle est aujourd’hui celle qui emploie les gens qui l’ont vue grandir. Avec son frère Alexandre, ils prennent la direction des opérations de la Famille Migneron à la fin de Maurice agit comme conseiller et Francine s’occupe de l’administration. Des parents fiers de leur progéniture qui ne manque pas d’idées, de détermination, de créativité pour développer l’entreprise.

Charlevoyou et son économie circulaire

Ce sont les déchets de la fromagerie de la Famille Migneron qui ont été la bougie d’allumage de la distillerie Charlevoyou. L’équipe de l’entreprise avait planté des vignes en 2010 dans le but de produire du vin. Le marc de raisin du vignoble sert à créer une grappa et le petit lait, issu du lactosérum qui représente les résidus liquides de la fabrication des fromages, sert à fabriquer une eau-de-vie délicate et aromatique. Madeleine caresse le rêve de faire du whisky. L’entreprise fait pousser depuis 15 ans des céréales dans ses champs qui seront destinées à ce projet. L’objectif de la relève de l’entreprise est de tendre vers une autonomie alimentaire. La création des alcools Charlevoyou est ce qui anime le plus Madeleine Dufour. Développer une expérience gustative et créer des produits qui se démarquent sur

le marché font partie de son ambition de voir Charlevoix devenir la destination culinaire prisée en Amérique du Nord. Son inspiration, elle la retrouve dans sa région et dans son intérêt pour les arts et l’architecture. D’ailleurs, son amoureux Pierre Bouchard est un artiste peintre reconnu dans la région. Il a réalisé plusieurs oeuvres pour différents entrepreneurs.



La région fourmille d’artistes et de jeunes entrepreneurs talentueux avec des valeurs environnementales

marquées. Une relève entrepreneuriale qui annonce une continuité et un développement enviable pour Charlevoix. L’avenir s’annonce beau, inspirant, prometteur.

La sélection de chansons de Madeleine et d’Alexandre Dufour de la Famille Migneron sur le thème accords musique et fromage retrouvé sur Shopify comprend notamment :



Le temps est bon d’Isabelle Pierre, repris par le collectif d’artistes

Bon Entendeur

Oui ou non d’Angèle

Gigi l’amoroso de Dalida

Juste une p’tite nuit des Colocs

Johnny Go de Jean Leloup

Chanter pour rien de Patrick Normand

The great escape de Patrick Watson

Suggestions culturelles charlevoisiennes

Jean-François Lettre Les coups de coeur d’artistes visuels

de Charlevoix de Pierre Bouchard, natif du

Saguenay–Lac-Saint-Jean et installé dans Charlevoix depuis quelques années :

Jimmy Perron

Frédéric Ouellet

Karine Locatelli

Jean-François Lettre

Josianne Lanthier Léa Jarry Les coups de coeur musicaux locaux de Clément Turgeon, directeur artistique du Festif! de Baie-Saint-Paul :

L’album L’heure d’été de Léa Jarry

La chanson Ma ruralité d’Isabelle Simard

issu du projet «Une chanson dans le décor»

La version remix acoustique

de la pièce Prologue par Tommy Boivin

La pièce La vie magnifique d’Éric Larochelle

Les albums Arcane subreptice et Ancien Monde par Beholder

La pièce Jet Lag de David Höff

Forêt Marine, projet musical

de Sandie Valiquette