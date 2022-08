Le cégep de Baie-Comeau se prépare à accueillir ses étudiants

L’heure de la rentrée arrive pour les étudiants qui fréquenteront le cégep de Baie-Comeau à la session d’automne.

Il y aura d’abord une journée d’accueil pour les nouveaux étudiants le 19 août où ils pourront récupérer leur horaire pour la session et rencontrer les enseignants. La rentrée officielle où les cours s’amorceront est le 22 août.

Selon Isabelle Savard, coordonnatrice des communications, de la promotion et du développement international au cégep de Baie-Comeau, il est encore trop tôt pour avoir le nombre exact d’étudiants inscrits pour la session d’automne puisque les données changent régulièrement jusqu’à la fin de la première semaine de cours.

Le cégep accueillera encore une fois des étudiants internationaux. D’ailleurs, un groupe d’une quarantaine d’étudiants provenant de l’étranger sont présentement en route vers Baie-Comeau.

« On fait un accueil regroupé à Montréal où on attend les étudiants qui arrivent sur différents vols. Hier, ils ont dormi à Québec et seront bientôt à Baie-Comeau », indique Isabelle Savard.

Il y aura également une activité de la rentrée pour toute la population étudiante et les membres du personnel, le 23 août de 9 h à 14 h, avec DJ, foodtruck, chansonnier et différents jeux.

L’activité aura lieu sur le terrain devant le cégep et dans le cas où la pluie serait au rendez-vous, l’activité se tiendra plutôt au stade Médard-Soucy.