Manon Massé présente la candidate de Québec solidaire dans René-Lévesque

Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, est dans la région de Baie-Comeau aujourd’hui afin de présenter Audrey Givern-Héroux, la candidate qui représentera le parti dans la circonscription de René-Lévesque.

Établie dans la région depuis trois ans, Mme Givern-Héroux est enseignante de littérature au cégep de Baie-Comeau. Impliquée dans le milieu culturel et environnemental de sa région d’adoption, il allait donc de soi pour elle de faire le saut dans l’arène politique.

« J’ai eu l’occasion d’aller à la rencontre de mes concitoyens afin de voir ce qui les préoccupe », indique Mme Givern-Héroux. De ces discussions, la candidate a relevé trois points qui, selon elle, représentent les principaux défis pour s’assurer que les gens restent dans la région et en attirer d’autres à venir s’établir ici.

L’accès de plus en plus difficile aux soins de santé avec les nombreuses ruptures de services dans le réseau de santé et le nombre de personnes qui n’ont toujours pas de médecin de famille représente l’une de ses priorités.

Selon elle, la solution passe par un accès facilité aux soins de santé avec des CLSC (centre local de services communautaires) qui pourraient être ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La pénurie de logements correspondant aux besoins de la population est également une problématique urgente à régler, selon Mme Givern-Héroux. « Il faut construire plus de logements sociaux, mais aussi réglementer les locations à court terme de style Airbnb, car ces logements devraient plutôt être disponibles pour les gens qui en ont besoin », indique-t-elle.

Le manque de place dans les Centres de la petite enfance (CPE) est également un élément qui rend difficile l’attractivité et la rétention de la population. « Certains ne peuvent même pas retourner au travail, faute d’une place en CPE et certains se résignent même à quitter la région », mentionne la candidate solidaire

Mme Massé ajoute à ces points, l’une des préoccupations majeures du parti, la lutte aux changements climatiques et qu’il faut réfléchir à la façon de s’adapter aux impacts de ces changements, en mentionnant que la Côte-Nord sera l’une des régions du Québec les plus touchées par cette problématique.

En améliorant la qualité des services publics et la qualité de vie des familles, Québec solidaire propose un projet de société différent. « Dans les quatre dernières années, on a démonté qu’on est la meilleure alternative à la Coalition Avenir Québec (CAQ), avec notre chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois, le seul qui a la capacité de tenir tête à François Legault », soutient Manon Massé.

La co-porte-parole du parti parle également de l’importance d’avoir une députée solidaire en région en donnant l’exemple d’Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, qui défend les citoyens, comme dans le dossier de la qualité de l’air.

Manon Massé souligne à plusieurs reprises que « Québec solidaire demeure une alternative souverainiste à la CAQ, avec des idées fortes et un projet de société porteur ».