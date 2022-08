Élites de Jonquière : quatre Nord-Côtiers toujours au camp

Les quatre Nord-Côtiers toujours présents au camp des Élites de Jonquière M18 AAA, Éloi Verret, Renaud Bélanger, Greg Tremblay et Alex Gauthier. Photo courtoisie

Quatre des six Nord-Côtiers qui faisaient partie de la trentaine de joueurs à l’ouverture du camp des Élites Jonquière M18 (midget) AAA le 7 août dernier sont encore en liste pour se tailler un poste.

Les Septiliens Éloi Verret (attaquant) et Greg Tremblay (défenseur) ainsi que les Baie-Comois, Renaud Bélanger (attaquant) et Alex Gauthier (défenseur) passeront assurément une semaine de plus au camp des Élites

La formation de Jonquière dispute d’ailleurs deux matchs pré-saison cette semaine, ce mercredi 17 août, à Sainte-Foy, contre le Blizzard du Séminaire Saint-François, et le lendemain, à la maison, contre les Chevaliers de Lévis. Les prochaines coupures doivent se faire vendredi.

Parlant de coupure, les deux autres Nord-Côtiers, Matthias Laflamme de Sept-Îles et Nico Jean de Baie-Comeau n’ont pu éviter le couperet samedi.

L’alignement final de la formation des Élites M18 AAA de Jonquière de l’entraîneur-chef Arnaud Dubé devrait être connu le 28 août, juste avant la rentrée scolaire pour les élèves du secondaire.