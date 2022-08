La 12e édition du Festival country des Nord-Côtiers est lancée

C’est sous le thème Venez nous rencountry que la 12e édition du Festival country des Nord-Côtiers s’est amorcée hier, et ce jusqu’à dimanche, sur le site du camping Parc de la Rive dans le secteur de Baie Saint-Ludger à Pointe-aux-Outardes. Et selon les organisateurs, ce grand retour du festival promet de combler les amateurs de country.

Absent depuis deux ans à cause de la crise sanitaire, l’évènement musical était très attendu par la population, selon Denis Lepage, coordonnateur du festival.

« Durant la pandémie nous avons fait des live et beaucoup de monde nous ont connu et ont connu le festival aussi. Alors on a du monde de partout, du monde de Montréal, on a du monde de la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick, de partout au Québec », raconte-t-il.

Du côté de la programmation, M. Lepage soutient que tous les spectacles sont à voir et qu’il y en aura pour tous les goûts, avec du country, du cajun, du francophone et bien d’autres.

Toutefois, un des moments forts sera Le retour de nos idoles. Il s’agit d’une comédie musicale écrite par M. Lepage, parcourant les succès rétro des années 60 et 70, et qui sera jouée par les membres du comité organisateur.

Enfin, des concours et jeux d’animation seront offerts ainsi que les traditionnels cours de danse.