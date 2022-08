Les musiciens de Matricule 4 se retrouvent après 40 ans

Le groupe de musique Matricule 4, fondé en 1966, se retrouve pour un spectacle souvenir le 3 septembre à 13 h 30, au Centre des loisirs de Pointe-aux-Outardes.

Les membres de Matricule 4, dans le bon vieux temps.

Le groupe, formé des frères Gervais et Errol Tremblay, Gilbert Cantin et Serge Denis, a décidé de se réunir durant la pandémie malgré le fait que deux des membres vivent maintenant à l’extérieur de la région.

« On s’est retrouvés et c’est incroyable, la chimie est encore là », indique Errol Tremblay. Après quelques rencontres amicales pour jouer ensemble à nouveau, les membres ont décidé d’aller plus loin et de préparer un spectacle de retrouvailles afin de jouer devant leurs amis, leur famille et leurs anciens fans.

« Mon frère a été beaucoup malade ces dernières années, il a eu une greffe de rein, et se retrouver ensemble pour jammer, ça lui a donné de l’énergie et ça nous a donné le goût de faire un spectacle pour nos amis », explique M. Tremblay.

Ce sont les musiciens Serge Deschênes, Michel Malouin, Gilbert Cantin et Georges Tremblay qui seront chargés de la première partie du spectacle. Ensuite, Matricule 4 prendra place pour jouer du rock des années 60 à 80, comme Santana, ZZ Top, Led Zeppelin ou encore Deep Purple.

En guise de conclusion, M. Tremblay lance un message aux plus jeunes musiciens, « continuer de jouer, ça crée des liens et ça donne un beau bagage de vie que de faire partie d’un groupe de musique comme ça ».