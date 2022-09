Le Centre des arts festoiera du 9 au 17 septembre pour son 30e anniversaire

Les neuf jours de festivités entourant le 30e anniversaire Centre des arts de Baie-Comeau s’amorcent ce vendredi 9 septembre et se poursuivront jusqu’au 17 avec une multitude de rendez-vous à la programmation.

Après le spectacle dédié spécifiquement à ses trois décennies d’existence ce vendredi 9 septembre, le Centre des arts accueillera Les Grandes crues dès le lendemain avec une salle comble. Il faut dire que le passage du duo a été reporté à trois reprises depuis le début de la pandémie.

Puis le 11 septembre, Le crue, un collectif de danse contemporaine fondé en 2014 afin de rendre la danse accessible au plus grand nombre de personnes, présentera gratuitement une chorégraphie créée spécialement pour le 30e anniversaire du Centre des arts. Les danseurs s’exécuteront à l’extérieur du bâtiment à 10 h 30 et à 13 h 30.

Le Crue, un collectif de danse contemporaine, offrira deux représentations extérieures et gratuites d’une chorégraphie créée spécialement pour le 30e anniversaire du Centre des arts.

Date de son ouverture officielle en 1992, le 12 septembre coïncidera avec le tirage Gagnant.e à vie, un concours lancé le 2 juin qui permettra à la personne gagnante d’obtenir une paire de billets d’un spectacle de son choix à vie. Les détenteurs de forfaits de spectacles de la saison Automne 2022 s’y qualifient d’emblée comme.

Le 13 septembre, ce sera place à la musique avec le pianiste de réputation internationale Jean-Michel Blais, qui présentera Aubades, son quatrième opus sorti tout juste en février dernier.

Ça se poursuit

Suivra la présentation de la pièce Huit femmes le 14 septembre, un classique de Robert Thomas adapté par Michel Tremblay et interprété par des comédiennes de grand talent. L’action de passe au milieu des années 50 à Mont Saint-Hilaire. Un drame survient alors que huit femmes se préparent à fêter Noël.

Le lendemain marquera le lancement du club Relève CABC, destiné aux jeunes étudiants à temps plein de 16 ans et plus.

La journée du 16 septembre permettra de faire un heureux ou une heureuse avec le tirage Panier-cadeau Centraide parmi les spectateurs qui auront acheté un ou des billets au coût de 20 $ avant le 15 septembre à 17 h. Ils sont en vente à la billetterie du Centre des arts du lundi au vendredi de midi à 17 et les soirs de spectacle. Les profits du tirage seront remis à Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan. Le panier renfermera des produits d’une valeur de plus de 1 000 $ grâce à la générosité de 11 partenaires et entreprises du milieu.

Une annonce spéciale pour la fin des festivités du 30e aura lieu le 17 septembre. Cette surprise, souligne-t-on dans un communiqué sur les neuf jours d’activités, permettra aux spectateurs « de continuer de fêter tout au long de l’année, et ce, à partir de leur foyer ».