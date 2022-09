Les candidats péquistes sur la Côte-Nord croient en leurs chances

Les deux candidats du Parti québécois (PQ) sur la Côte-Nord, Marilou Vanier et Jeff Dufour Tremblay, restent confiants quant au résultat de la campagne électorale, malgré les sondages.

Ils ont été appelés à commenter le plus récent coup de sonde de la firme Léger qui montrait que le PQ récoltait seulement 15% des intentions de vote pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord.

Les candidats croient toutefois que le PQ a encore des chances de l’emporter le 3 octobre dans les deux circonscriptions de la région.

« Moi sur le terrain, je ne sens pas que les appuis s’effritent. J’entends les gens me dire qu’ils reviennent au Parti québécois. Oui, on regarde les sondages, mais ce n’est pas ce qui détermine le résultat à la fin… Je ne crois pas que les gens se dissocient du Parti québécois, au contraire, on sent une énergie positive sur le terrain », souligne le candidat dans René-Lévesque, Jeff Dufour Tremblay.

Sa collègue, Marilou Vanier, abonde dans le même sens. Selon elle, les gens de la région veulent quelqu’un qui va les représenter et ils ne veulent pas des solutions mur à mur de la Coalition avenir Québec.

Plateforme Est-du-Québec

Les deux candidats étaient réunis à Sept-Îles pour présenter la plateforme de l’Est-du-Québec du PQ.

Celle-ci a été rédigée par les candidats de la formation indépendantiste des régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent.

Elle contient de nombreuses idées et propositions sur un large éventail de thèmes que ce soit la Santé, le Transport, la hausse du coût de la vie, la pêche, le logement, l’énergie et bien d’autres.

Parmi les principales idées qui sont ressorties, il y a une aide financière pour contrer les effets de l’inflation pouvant aller jusqu’à 1 200 $ pour les personnes ayant un revenu inférieur à 50 000 $.

Le Parti rappelle aussi ses engagements pour désenclaver la Côte-Nord que ce soit la construction d’un pont sur le Saguenay ou le prolongement de la route 138.

Les deux candidats souhaitent aussi continuer le secteur de l’énergie sur la Côte-Nord, non pas avec des barrages, mais plutôt avec l’énergie éolienne et solaire. Il rappelle au passage leur opposition à tout projet de nouveau barrage sur la rivière Magpie.

« Nous, on porte la voix du milieu et celui-ci s’est clairement prononcé contre un projet de barrage sur la Magpie », affirme Marilou Vanier.

Le PQ veut aussi créer un ministère destiné aux régions éloignées.

« Il aura pour mandat notamment d’améliorer les infrastructures essentielles. On remarque, particulièrement en Minganie et Haute-Côte-Nord, il y a beaucoup de municipalité qui ont besoin d’investissement dans les réseaux d’égouts et d’aqueduc », explique Jeff Dufour Tremblay.