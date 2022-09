La Ville de Baie-Comeau reconduit son tarif spécial mensuel jusqu’à la fin décembre

Étant donné la popularité de cette promotion, la Ville de Baie-Comeau a décidé de prolonger son offre de laissez-passer mensuel à 37 $ pour tous jusqu’à la fin de l’année.

Effectivement, en comparant l’achalandage prépandémie pour le mois de septembre, c’est une quarantaine de laissez-passer qui était normalement vendus au prix régulier, soit 55 $ pour les étudiants et les aînés et 80 $ pour les adultes. Avec ce tarif spécial, la Ville a vu bondir les ventes à 165 laissez-passer pour septembre, cette année.

« On a plus d’utilisateurs et malgré le fait que le prix soit plus bas, on perd moins d’argent », a indiqué le maire suppléant, Serge Deschênes. Toutefois, il n’est pas prévu que cette mesure soit prolongée au-delà du 31 décembre.

Ce tarif spécial a été instauré d’abord pour les mois de juillet, août et septembre pour souligner le 85e anniversaire de la Ville de Baie-Comeau, mais également pour faire découvrir le service aux citoyens.

La Ville admet vouloir « créer une habitude chez les citoyens afin de les amener à utiliser le service de transport en commun plus fréquemment ».