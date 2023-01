Baie-Comeau boudée par les étudiants en médecine

Un article du journal Le Devoir, paru le 23 janvier, indique que les étudiants de troisième année en médecine à l’Université Laval boudent certains sites de stages pour y faire leur externat, dont Baie-Comeau.

Il y a deux types d’externat à l’Université Laval. L’externat classique qui consiste à accomplir les stages dans la région de Québec, à l’exception du stage de médecine familiale en région, avec une rotation aux six semaines dans différents centres hospitaliers de la ville.

Dans l’externat longitudinal intégré (ELI), le stagiaire fait la majorité de son externat dans le même milieu, en région, soit à Baie-Comeau, Chandler, Joliette, Lévis, Matane-Rivière-du-Loup, Matapédia-Rivière-du-Loup, Montmagny, Rimouski, Témiscouata-Rivière-du-Loup et Thetford Mines.

Selon les informations obtenues par Le Devoir, « parmi les villes boudées par les étudiants, figurent Baie-Comeau, Chandler, Rimouski, Rivière-du-Loup et Thetford Mines ».

Afin de combler les places en région, l’Université Laval demande d’abord aux étudiants intéressés par l’ELI de se manifester. Les places en ELI sont donc priorisées avant d’attribuer les places à Québec.

« Les places en ELI non comblées sont incluses dans la liste des séquences de stages disponibles lors du tirage principal », indique Andrée-Anne Stewart, directrice adjointe, relations publiques et protocole.

Toutes les places restantes sont alors octroyées au hasard et l’étudiant ne peut refuser la place de stage, où qu’elle soit. Cette façon de procéder est donc connu des étudiants qui se sont pourtant dit surpris de devoir déménager un an en région, s’ils sont sélectionnés.

« Ces milieux se mobilisent pour accueillir cette relève en santé et lui permettre d’avoir une formation des plus enrichissantes », souligne Mme Stewart. Elle ajoute que de ces stages en région permettent de « favoriser la pérennité de ces milieux de stages ».

Auparavant, les places en ELI étaient toutes allouées sur une base volontaire, mais depuis deux ans, comme il n’y a pas assez d’étudiants qui lèvent la main pour ces milieux en région, les places sont alors attribuées par tirage, procédure prévue depuis 2021.

Les étudiants non contents de cette décision ont soumis une pétition à la Faculté qui en prend acte. « Nous sommes en mode écoute et en mode solution. Des moyens pour remédier à la situation sont en cours de discussion en ce moment. Le but est de trouver une solution convenable pour atteindre nos objectifs de formation », affirme Mme Stewart.

Situation au CISSS de la Côte-Nord

« Nous avions un poste comblé sur quatre cette année, mais actuellement la personne poursuit son stage à l’extérieur de la région. L’année dernière, quatre candidats ont fait leur externat junior à Baie-Comeau. On prévoit deux stagiaires l’an prochain qui ont choisi de venir à Baie-Comeau », atteste Pascal Paradis, adjoint à la PDG, relations médias, communications et affaires corporatives (intérim).

Les étudiants qui viennent à Baie-Comeau accomplir leur externat ont accès à certains incitatifs financiers, « soit des allocations de séjour et de logement hebdomadaire ainsi que le remboursement des frais de déplacement », informe M. Paradis.