Les Vikings ramènent cinq titres du Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC

L’Association du hockey mineur de Sept-Îles (AHMSI) a passé le test comme maître d’œuvre d’une première édition du Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC, compagnie nouvellement associée à ce tournoi multicatégorie. Malgré la tempête de jeudi et quelques remaniements d’horaire dans les dernières semaines, son président Yan Leblanc se dit content du résultat.

Parlant de résultat, les équipes de l’ouest de la Côte-Nord ont été gourmandes avec six titres sur une possibilité de huit, dont cinq par les Vikings de Baie-Comeau. Les Basques-2 de Sept-Îles dans le M11 BB et le Mikun de Mani-utenam dans le M15 A ont sauvé la mise pour l’est.

Pour le bilan, l’organisation du Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC estime à 7 000 le nombre d’entrées dans les arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau pour l’ensemble des cinq jours. Des parties ont aussi été disputées à Mani-utenam, particulièrement pour les séries de matchs dans le M9 samedi et dimanche.

« Je suis bien content du tournoi, bien qu’on était nerveux sur comment ça allait se dérouler. À la gang qu’on était, on s’est entraidé. Il y a eu du monde en masse dans les arénas », a livré comme commentaires, Yan Leblanc, président de l’AHMSI et président d’honneur pour le tournoi. Il souligne que son équipe avait beaucoup à gérer « et à apprendre à gérer. »

L’Association comptait sur les neuf membres de son conseil d’administration, sur quelques parents de la MAHG qui ont pris en charge le volet du M9 et sur les bénévoles qui ont donné du temps durant les cinq jours.

Casse-tête d’horaire

L’organisation dit avoir vécu un certain « calvaire » avec la préparation de l’horaire, un casse-tête avec la participation de 80 équipes. Parmi les péripéties d’horaire, la journée d’arrivée des équipes de Fermont et le retrait de celles de Kawawachikamach.

La plus grande satisfaction du président est celle d’avoir pu faire jouer tout le monde, malgré la tempête qui a frappé jeudi. Un match a été retardé de 45 minutes pour permettre à une formation de Baie-Comeau bloquée par la fermeture de la route à Port-Cartier d’arriver à destination.

Sur la glace, un seul événement est à déplorer. Un double-échec a conduit un jeune du M15 A à l’hôpital.

M. Leblanc soutient que le comité verra à mettre en place une meilleure structure pour la remise des médailles.

Les membres en place assurent que 80 équipes c’est le maximum qu’elle peut accepter. Elle n’a pas l’intention de scinder le tournoi en deux fins de semaine. « Plusieurs parents ont des jeunes dans deux catégories, ça leur ferait deux voyages et plus de nuits d’hôtel », soutient Julie Beaudry du CA de l’AHMSI.

44e Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC, 25 au 29 janvier 2023, Sept-Îles/Uashat mak Mani-utenam

Résultats des finales

M11 B

Vikings-1 de Baie-Comeau (4) Vikings-2 de Baie-Comeau (1)

(Photo en entête)

M11 A

Vikings de Baie-Comeau (7) Gaulois de Port-Cartier (0)

Les Vikings de Baie-Comeau M11 A. Photo courtoisie

M11 BB

Basques-2 de Sept-Îles (3) Basques-1 de Sept-Îles (2)

Les Basques-2 de Sept-Îles M11 BB. Photo courtoisie

M13 B

Castors de Pessamit (7) Gaulois de Port-Cartier (3)

Les Castors de Pessamit M13 B. Photo courtoisie

M13 A

Vikings de Baie-Comeau (4) Macareux de Havre-Saint-Pierre (1)

Les Vikings de Baie-Comeau M13 A. Photo courtoisie

M15 B

Vikings de Baie-Comeau-2 (6) Prédateurs de la Haute-Côte-Nord (1)

Les Vikings-2 de Baie-Comeau. Photo courtoisie

M15 A

Mikun de Mani-utenam (7) Macareux de Havre-Saint-Pierre (2)

Le Mikun de Mani-utenam M15 A. Photo courtoisie

M18 A

Vikings-1 de Baie-Comeau (5) Mikun de Mani-utenam (1)

Les Vikings-1 de Baie-Comeau M18 A. Photo courtoisie