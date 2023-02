Bilan météo de janvier : des températures anormalement chaudes et peu de neige

Selon le bilan d’Environnement Canada, le mois de janvier a été d’une douceur exceptionnelle sur l’ensemble du Québec. Le peu de précipitations reçues sur la Côte-Nord marquera aussi le mois.

Moins de neige

La Côte-Nord a reçu en moyenne 60 % moins de neige que la normale pour un mois de janvier.

Plus précisément, Sept-Îles a reçu un total de 49 mm de précipitations comparativement à la normale mensuelle de 82 mm.

Temps doux

Le froid habituel a laissé place à un temps plus doux pour débuter 2023.

À Baie-Comeau, les températures ont été de 4 degrés supérieurs à la normale.

Pour Sept-Îles, Environnement Canada a enregistré une moyenne mensuelle de – 11,4 soit 3,9 degrés supérieurs à la normale.

Événements significatifs

La Côte-Nord a connu un épisode de verglas d’une durée entre 10 et 12 heures du 16 au 17 janvier. Cet événement précédé de très peu de neige a compliqué les déplacements puisque les routes et les surfaces sont devenues rapidement glacées.

Le 26 janvier, un épisode de neige abondante et de forts vents soufflant entre 70 et 90 km/h ont causé de la poudrerie et en conséquence des fermetures de routes sur plus de 600 km en plus de fermetures d’écoles et de commerces.

Ce que février nous réserve

Environnement Canada prévoit de grandes variations de température pour février.

L’air glacial tiendra les précipitations à l’écart pour la première semaine.

Cependant, la deuxième semaine connaîtra un certain adoucissement qui pourrait permettre à des systèmes plus importants de faire leur entrée sur la région.