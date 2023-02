« Je trouve moi aussi le compte de taxes beaucoup trop élevé » – Sébastien Langlois

Au lendemain d’un vote par anticipation à la participation décevante, Sébastien Langlois, l’un des quatre candidats à l’élection à la mairie de Baie-Comeau, tient à rappeler ses déclarations sur un sujet qui a beaucoup fait jaser ces dernières semaines, les finances municipales.

« Je trouve moi aussi le compte de taxes beaucoup trop élevé », lance-t-il d’entrée de jeu dans un communiqué, tout en se gardant bien de promettre une baisse de taxes dans son premier mandat. Ce serait, dit-il, un mensonge de politicien.

M. Langlois parle aussi des rondes de négociations qui s’en viennent avec les cols bleus, les cols blancs et les pompiers. Même s’il mentionne que 75 % de l’augmentation de 4 M$ des dépenses dans le budget 2023 représentaient l’ajustement des salaires selon les conventions collectives, il ne considère pas ces sommes exagérées. La convention collective des cols bleus, qui viendra à échéance le mois prochain, prévoit une hausse moyenne de salaire de 1,57 % par année, précise-t-il.

Par ailleurs, quand viendra le temps de prendre des décisions sur l’avenir des plateaux sportifs et culturels et des bâtiments municipaux, pour lesquels des diagnostics sont en cours, des demandes d’aide financière devront être acheminées, souligne le candidat. Il insiste sur l’importance d’un bon montage financier pour épargner les citoyens le plus possible, notant qu’à son premier mandat comme conseiller municipal, le projet d’aménagement d’un skateparc en béton, qu’il pilotait, avait été subventionné à 90 %.

Enfin, concernant les dépenses de la municipalité, l’aspirant maire est d’avis qu’elles sont contrôlées de manière optimale. « L’espoir de baisser le fardeau fiscal réside dans l’augmentation de nos revenus puisqu’aucun candidat à la mairie « sérieux » ne voudra couper dans les services », conclut-il.