Gilles Babin est fier de sa campagne

Le candidat à la mairie de Baie-Comeau, Gilles Babin, se dit fier de la campagne qu’il a menée durant les dernières semaines sur le territoire.

« Je suis content d’avoir réussi à faire cette campagne. Les gens de Baie-Comeau m’ont partagé leur vision pour la ville et sur l’avenir de la Côte-Nord », indique le candidat en conférence de presse le 16 février.

Ce dernier note l’excellent accueil et la bienveillance tout au long de cette campagne. « J’ai parlé du passé, du présent et maintenant je parle du futur », ajoute Gilles Babin.

Le candidat a réitéré d’abord que « l’argent c’est le nerf de la guerre » pour assurer l’avancement ou l’amélioration des services à Baie-Comeau. Il rappelle aussi sa proposition d’imposer des frais de transbordement de 2 $ la tonne partout sur la Côte-Nord.

Le candidat évoque ensuite son engagement vers un gel de taxes. « J’ai promis un gel de taxes et on pourra y arriver en faisant les bonnes économies », indique-t-il. Ce dernier cite également l’importance de se pencher sur l’immense enjeu des transports qui touche la Manicouagan et le reste de la région.

Finalement, Gilles Babin invite les gens à se déplacer dimanche afin de voter. « J’ai beaucoup aimé le fait que nous étions quatre candidats dans cette campagne. Je les remercie d’avoir participé à l’exercice démocratique », mentionne le candidat.