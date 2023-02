10 ans de St-Pancrace : est-ce que les microbrasseries sont encore tendance?

La microbrasserie St-Pancrace célèbre son 10e anniversaire en 2023. Beaucoup de chemin a été parcouru en dix ans pour cette première microbrasserie installée sur la Côte-Nord.

Alors que St-Pancrace a vu le jour en 2013, elle a vécu rapidement une immense vague de popularité. « On était vraiment au début de cette vague-là. On est le permis 98 et aujourd’hui, on voit les permis 300. En 10 ans, il y a eu 200 microbrasseries au Québec, tandis que les 100 premières ont peut-être pris 20 ans à s’installer », avance André Morin.

L’Usine est arrivée dans le contexte où la popularité des microbrasseries était à son comble. Le directeur de production affirme avoir vu le potentiel d’investir dans une usine, le risque en valait la peine. Il s’empresse aussi de mentionner l’immense rôle d’ambassadeurs qu’ont joué les Nord-Côtiers.

« Je pense que la popularité est encore croissante pour les microbrasseries. C’est dur à dire, on est passé d’un 18 % de part de marché dans le monde de la bière à une vingtaine », explique ce dernier.

Il ajoute : « Il y a donc encore une popularité qu’on peut aller chercher et c’est à nous de la travailler. C’est à nous d’aller vers les clients qui vont moins naturellement vers notre genre de produits. Est-ce qu’il va y avoir des fermetures dans les prochaines années? Sûrement. Pour plein de raisons, comme plein de commerces, ça existe. »

10 ans en chiffres…

Plus de 3,5 millions $ d’investissements;

65 000 litres de volume de production la 1re année;

400 000 litres de volume de production aujourd’hui;

Une dizaine d’employés à l’an 1;

Une trentaine d’employés aujourd’hui.

Saviez-vous que?

Les canettes de couleur, avec leurs symboles respectifs, sont arrivées en 2020 et ont permis à St-Pancrace de mieux se faire reconnaître, principalement sur les tablettes. Mais en avril 2020, l’équipe d’installation n’a pu se rendre à l’usine en raison de la pandémie. « Ce qui est arrivé, c’est qu’on a monté notre ligne de cannage en FaceTime, à nous faire expliquer où allait tel boulon », se souvient-il.

