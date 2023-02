Drag de motoneige : deux Baie-Comois s’illustrent à St-Hilarion

Les Baie-Comois Benoît Gravel et Jeff Saint-Gelais ont fait bonne figure au drag de motoneige de Saint-Hilarion qui se tenait le 11 février.

Les 150 coureurs devaient accélérer le plus rapidement possible, sur trois pistes d’une longueur totale de 660 pieds. Amateurs et professionnels étaient donc réunis et répartis en plus de 26 classes.

Les participants originaires de Baie-Comeau, formant la Team971x, ont tiré leur épingle du jeu au volant de leur Arctic Cat F600 et F700. Ils ont ainsi remporté une première position (700 stock), le deuxième rang à deux reprises (700 imp et 600 stock) ainsi qu’une troisième place (700 stock F6) dans les quatre catégories auxquelles ils s’étaient inscrits.

L’équipe est fière de sa performance et remercie ses commanditaires de la suivre dans cette aventure.

La prochaine compétition des deux coureurs aura lieu le 4 mars lors du Méga Drag Charlevoix aux Éboulements.