Un nombre record de 19 escales de croisières en 2023 à Baie-Comeau

L’hiver est loin d’être terminé, mais une saison record se trouve déjà sur l’écran radar de Croisières Baie-Comeau pour 2023, grâce à 19 escales effectuées par 11 navires pour une possibilité de près de 18 000 passagers et membres d’équipage.

Rappelons cependant qu’au moment où la planète a été plongée en pleine pandémie de COVID-19 en 2020, Baie-Comeau attendait alors 22 escales, a souligné le président-directeur général de Croisières Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

À lui seul, le Pearl Mist, dont la capacité est de 206 passagers, s’amènera chez nous à six reprises du 4 septembre au 16 octobre. Une véritable histoire d’amour lie ce navire à la ville de Baie-Comeau, qui a d’ailleurs souligné en septembre dernier sa 30e escale à vie chez nous en huit ans.

Pas moins de 5 des 11 bateaux de croisière attendus en seront à leur escale inaugurale, dont le Norwegian Sky, de la compagnie Norwegian Cruises Line, le plus gros navire à accoster chez nous en 2023 avec sa capacité de 2 004 passagers. « C’est positif, car c’est des escales qui nous découvrent, donc, on peut espérer qu’ils reviennent par la suite », a mentionné M. Pineault.

Parmi les navires de bonne capacité qui reviendront s’amarrer dans le port de Baie-Comeau, on peut penser au MS Ambiance, de la ligne Ambassador Cruises Line, et au MS Zaadam, de la Pearl Cruises Line, et leur potentiel de 1 400 et 1 432 croisiéristes.

« Tous les navires sont intéressants à accueillir, mais pour Croisières Baie-Comeau, le Nieuw Statendam, quand il était à 2 600 (passagers), on ne peut pas aller plus loin que ça d’un point de vue d’accueil, du nombre d’autobus qu’on peut avoir pour le transport et de guides qu’on a pour nos attraits et de la capacité de nos attraits, c’est vraiment le summum », de prévenir Mathieu Pineault.

Plus au printemps

Ce qui ressort du calendrier 2023, ce sont aussi les cinq escales prévues en mai et en juin. Il fut un temps où toutes les escales étaient concentrées en septembre et en octobre afin de profiter de la saison des couleurs.

Croisières Baie-Comeau se réjouit de l’arrivée de tous les croisiéristes, peu importe la période de l’année, mais l’organisation aimerait bien en accueillir davantage en pleine saison estivale.

En 2022, alors que l’industrie des croisières reprenait après une pause pandémique de deux ans, 14 escales étaient prévues chez nous. Finalement, la saison aura pris fin avec 17 grâce à l’ouragan Fiona qui a forcé trois navires à se réfugier au port de Baie-Comeau avec des passagers et membres d’équipage à bord.