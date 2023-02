Une nouvelle formation à Sept-Îles pour attirer plus d’infirmières

Le CISSS de la Côte-Nord espère diminuer son recours à la main-d’œuvre indépendante avec l’implantation d’une formation universitaire en sciences infirmières à Sept-Îles, cet automne.

Le recours à la main-d’œuvre indépendante est un vrai fléau au CISSS de la Côte-Nord. C’est la principale raison de son déficit budgétaire, le plus important parmi les CISSS du Québec. Une des solutions avancées par la directrice de l’établissement, Manon Asselin, est l’implantation de cette nouvelle formation universitaire à Sept-Îles.

On espère ainsi favoriser la formation, mais surtout la rétention des infirmières.

« Il y a beaucoup de plus de chance de rétention à même la région. Ça évite que les étudiantes qui sortent du cégep s’exilent à Québec, ou ailleurs. Elles ont plus de chance de rester là où elles ont fait leurs études », a fait valoir Véronique Roberge, directrice du Module des sciences infirmières à l’UQAC.

Une formation de type DEC-BAC en sciences infirmières et un certificat d’optimisation en pratique infirmière sont déjà offerts à Sept-Îles. Le nouveau baccalauréat cheminement formation initiale permettra d’offrir la formation a un plus grand bassin de personnes. On s’adressera notamment aux infirmières auxiliaires, aux préposés aux bénéficiaires et aux détenteurs d’un DEC en sciences pures qui pourront compléter leur formation en commençant directement le BAC.

L’automne dernier, l’UQAC avait tenté de démarrer la cohorte sans succès, faute d’inscription.

« On retente l’expérience cet automne. Le CISSS Côte-Nord nous dit tout le temps que c’est un besoin, qu’on vient répondre à une demande. On espère que ça pourra fonctionner et contribuer à augmenter la main-d’œuvre dans la région », a dit Mme Roberge.

Il faudra attendre de voir, dans les prochaines semaines, si cela se concrétisera en nombre d’inscriptions réel. La date limite est le 1er mars.