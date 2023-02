Une urgence adéquate pour Sept-Îles…au bout du tunnel

Les travaux sont lancés, mais le mystère plane toujours sur les allures que prendra la nouvelle urgence de l’Hôpital de Sept-Îles. D’ici 2027, un nouveau bâtiment sera érigé dans l’actuel stationnement adonnant sur la rue Père-Divet.

Le CISSS Côte-Nord a annoncé le commencement des travaux préliminaires en vue de la nouvelle urgence et du nouveau bloc opératoire de l’Hôpital de Sept-Îles. Dès le 20 février, la circulation sera perturbée sur la rue Père-Divet, et ce, jusqu’à la fin de l’année.

La facture de l’ensemble des travaux préparatoires grimpera à 16,7M$ (incluant les taxes applicables). Elle se traduira par une nouvelle aile psychiatrique dans l’hôpital régional. Le département quittera le rez-de-chaussée de l’établissement pour le troisième. Il sera surtout mis aux normes. Entre 30 et 40 personnes s’affaireront aux travaux.

« Le niveau de sécurité dans les psychiatries d’aujourd’hui est vraiment revampé. C’est de la sécurité pour l’usager, mais aussi au niveau de l’employé », a dit Danny Gagnon, directeur des services techniques, de l’hôtellerie et de la logistique au CISSS Côte-Nord.

Le diable est dans les détails, mais les moulures utilisées, par exemple, n’auront plus d’angles tranchants. Si quelqu’un venait y donner un coup, il y aurait moins de risques de blessures. Une fois ces travaux complétés au cours de 2023, il faudra préparer la connexion du vieux bâtiment avec le nouveau. Après seulement, un premier coup de pelle pourra être fait pour l’urgence.

Aménagements

C’est la Société québécoise des infrastructures qui est responsable du projet. Elle n’aurait pas encore de version des plans « pouvant être diffusée », a fait savoir le CISSS Côte-Nord.

Danny Gagnon a vu leur version préliminaire.

« Je pense que les gens vont apprécier, être confortables dans les nouvelles installations. Ça va être beaucoup plus fonctionnel pour nos équipes », a-t-il vaguement commenté. « C’est un bloc qui va être intéressant d’un point de vue urbanisme pour les gens qui vont habiter au pourtour du centre hospitalier », a-t-il ajouté.

On nous promet donc un « beau bâtiment, moderne, au goût du jour ». On parle d’environ 2 500 mètres carrés de superficie. Aux dernières nouvelles, le projet était évalué à 159 M$. « Tout est bien placé, a porté de la main, confortable, plus optimal, que ce qu’on a qui est plutôt désuet à ce moment-ci », a dit M. Gagnon.

Présentement, quand on se retrouve à l’urgence de Sept-Îles, on peut rencontrer le médecin dans une ancienne réception transformée, où le plexiglas séparant autrefois les usagers de la réceptionniste a été recouvert pour faire office de mur. Où l’on a condamné une porte avec du tape (voir photos).

Une porte d’une salle de consultation de l’urgence de Sept-Îles a été condamnée avec du tape.

« Il y a eu beaucoup d’adaptations qui ont dû être faites et qui peuvent paraître à première vue pas nécessairement adéquates », admet M. Gagnon. « On a des limites à ce qu’on peut faire avec l’étroitesse des couloirs. On ne peut pas ajouter trop d’encombrements pour s’assurer qu’une évacuation va bien se passer », a-t-il expliqué.

Mais tout comme le ministre Christian Dubé lors de son plus récent passage, le directeur technique ne joue pas à l’autruche. « C’est un bâtiment qui est à la fois vétuste et désuet », qualifie-t-il.

D’ici 2027, tout ceci devrait être chose du passé.

« Le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’urgence et du bloc opératoire de l’Hôpital de Sept-Îles est actuellement en phase planification, soit l’élaboration du dossier d’affaires, qui inclut les plans et devis. Une fois terminé et attesté par le CISSS de la Côte-Nord, la SQI et le MSSS, le dossier d’affaires sera soumis à l’approbation du Conseil des Ministres, à l’hiver 2024 », a précisé au Journal le ministère de la Santé.