10 ans plus tard, un dernier sursis pour l’école de Godbout

La fermeture qui plane sur l’école Mgr-Labrie de Godbout pour l’année scolaire 2023-2024 est évitée. Ce énième sursis à survenir depuis 10 ans risque fort bien d’être le dernier puisque la décision finale est prévue pour novembre.

À la demande du comité Sauvons notre école, le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire a décidé, lors de la séance du 20 février de son conseil d’administration, de donner un sursis d’un an à l’école qui compte seulement six élèves.

Des membres du comité, dont le porte-parole Guy Côté, ainsi que le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard, étaient présents à la séance pour connaître la décision du CSS et faire valoir leur point.

« Toutefois, l’intention de fermeture demeure et le conseil d’administration n’a pas l’intention de refaire l’ensemble du processus de consultation », informe Patricia Lavoie, régisseuse aux communications du CSS.

Le fait que l’école demande des travaux évalués à plus de 1,7 M$ penche aussi dans la balance. Par contre, « considérant le travail effectué par le comité au cours des dernières semaines afin d’identifier les enjeux prioritaires susceptibles d’assurer la survie de l’école et l’occupation partagée du bâtiment », cela semble avoir convaincu le CSS d’accorder un report.

Le bâtiment pourrait ainsi être partagé avec la municipalité qui pourrait y installer ses bureaux et avec le CISSS de la Côte-Nord qui a laissé savoir qu’il pourrait également occuper une partie des locaux et ainsi, partager les dépenses de rénovation et d’entretien avec d’autres éventuels locataires.

Six élèves seulement

« Pour renverser la décision de fermeture le Comité : Sauvons notre école devra par ailleurs être en mesure de démontrer l’atteinte de résultats mesurables, notamment en nombre d’élèves inscrits à l’école Mgr-Labrie », ajoute Mme Lavoie.

Le maire de Godbout confirme qu’il y a déjà trois élèves de plus depuis le congé des Fêtes, ce qui amène le nombre d’élèves pour cette année à six. Par contre, il faut plus de 15 élèves pour assurer la continuité de l’école.

« On a un comité formé de six parents qui travaillent pour garder l’école ouverte. On essaie d’attirer de nouvelles familles à Godbout. On est en train de s’organiser pour avoir des terrains, peut-être pour des maisons mobiles », souligne M. Bouffard.

Selon M. Bouffard, le comité et lui feront tout en leur pouvoir pour sauver leur école.

« Il y a même une famille ukrainienne qui est intéressée à venir s’installer ici et c’est une famille de cinq ou six enfants », ajoute-t-il. La famille provenant d’Ukraine est présentement en Ontario et M. Bouffard espère qu’ils choisiront son village pour s’y établir.