Réunion au sommet pour les élus de Pointe-aux-Outardes

Les élus municipaux ont tenu dernièrement une rencontre de type lac-à-l’épaule avec la firme MU Conseils duquel ressortira un plan d’action sur les enjeux de la municipalité.

« On a discuté de tous les aspects de la municipalité. Vers où on s’en va, qu’est-ce qu’on doit protéger, l’urbanisme, le développement économique, comment aller chercher plus de revenus parce qu’on ne peut pas vivre seulement avec les taxes municipales », mentionne M. Normand.

L’exercice a permis à la municipalité d’identifier certaines priorités et promet que la population sera consultée à ce sujet. Le gros morceau sur lequel le conseil se penchera en priorité est la politique loisirs et culture de la municipalité afin de la réviser pour qu’elle corresponde à la réalité de 2023.

La politique familiale et celle pour les aînés font aussi partie des points à étudier tout comme la révision du schéma d’aménagement, en collaboration avec la MRC de Manicouagan.

« Il faut réviser le schéma d’aménagement de notre territoire. On a des secteurs humides, des zones agricoles ou forestières. Il y a des terrains disponibles sur le chemin Principal et aussi dans le secteur de Baie-Saint-Ludger », ajoute-t-il en précisant que cette réunion de planification stratégique s’est avérée constructive pour l’avenir de la municipalité.